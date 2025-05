Primetime-Check

Drei Show-Giganten und ein Krimi-Dauerbrenner buhlten an diesem Samstag um Marktanteile - Zweitliga-Fußball in der Sparte kam ihnen ins Gehege.

Gestern gab es kein Duell, sondern gleich ein Show-Triell: Die erfolgreichste beim Gesamtpublikum war dabei im Ersten zu sehen und hieß, das insgesamt 2,73 Millionen Quiz-Fans zu ordentlichen 13,9 Prozent Anteil am entsprechenden Markt versammelte. Das bedeutete den Gesamt-Sieg im Showtriell, aber nicht die Marktführerschaft, wie wir später sehen. Beim jungen Publikum holte Bommes gegen RTL unterlegene aber dennoch gute 10,5 Prozent (0,43 Millionen).Auf RTL kristallisierten sich derweil 1,65 Millionen Gesamt-Zuschauende heraus. Vernünftige 9,9 Prozent Marktanteil waren damit immerhin noch am dazugehörigen Markt zu holen. Bei den Jüngeren hingegen war das dort gezeigteam gefragtesten und wurde bei ihnen mit soliden 12,3 Prozent (0,44 Millionen) bedacht – Sieg im Show-Triell, Sieg in der Primetime bei den 14-49-Jährigen - dennoch Verluste im Vergleich zur Vorwoche.Aber auch ProSieben bot an diesem Abend ja noch eine (Live-)Show auf – und zwar wieder malaus Köln-Mülheim, womit man in der Zielgruppe aber ungewohnter Weise völlig unter die Räder kam. Ganz schlechte 6,5 Prozent der Umworbenen und nur niedrige 3,9 Prozent der Älteren schalteten zu. Reichweitenmäßig bewegte sich die Brainpool-Produktion bei kriselnden 0,25 (Zielgruppe) und 0,69 Millionen. Überholt wurde man damit vonund dem Aufstiegs-Sieg des HSV, welcher bei Sport1 0,36 Millionen zu starken 8,3 Prozent bei den 14-49-Jährigen abholte.Im Schatten des Ganzen bewegte sich derweil das Zweite mit Krimi-Stoff. Hier kam gesternzum Zug. Für die Klärung des Mordfalles kamen ab 20.15 Uhr klasse 24,5 Prozent bei 5,24 Millionen Interessierten zusammen – insgesamt klar die Marktführerschaft. Weniger jubelhaft die Resultate bei den Jüngeren: Sie erzeugten 7,1 Prozent durch 0,29 Millionen. Recht ok sah es beim Bällchensender aus: Bei Sat.1 lief es für den Fantasy-Klassikermit 8,5 Prozent (0,35 Millionen) zumindest noch passabel, was auf vernünftigem Niveau zumindest langte, um nicht nur vor ProSieben, sondern auch vor VOX RTLZWEI und Kabel Eins ins Ziel zu kommen.Abgeschlagen an diesem Abend besagte drei Kanäle: Die rote Kugel zeigte eine Wiederholung der Musik-Dokudie nochmal 5,4 Prozent aufbrachte, weil 0,20 Millionen Umworbene von der Partie waren - ein gerade noch durchwachsenes Ergebnis. RTLZWEI hatte mit dem alten Parodie-Streifenebenfalls recht wenig zu melden - gerade noch mittelmäßige 4,1 Prozent Zielgruppen-Prozent bei 0,17 Millionen lassen da keinen anderen Schluss zu. Ganz am Ende vom Gelände wechselte die orange Eins in einem Akt der Verzweiflung wieder auf alte-Episoden der Hawaii und L.A.-Ableger, die nur zwischen weiter katastrophalen 2,5 und 2,6 sowie weiter total dürren 2,9 und 3,7 Prozent performten. Es waren Werte, die aus 0,09 Millionen Umworbenen im Minimum und 0,12 Millionen maximal folgten.