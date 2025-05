Das Erste sendet Fußball-«Polizeiruf»

TV-News

André Kaczmarczyk, Gisa Flake und Hanno Koffler ermitteln an der polnischen Grenze.

Michael Fetter Nathansky, Daniel Bickermann und Christian Werner haben den neuenmit dem Titel „Spiel gegen Ball“ geschrieben, der am Sonntag, den 22. Juni 2025, um 20.15 Uhr gesendet wird. Der Spielfilm wurde zwischen 13. August und 11. September in Berlin-Köpenick, Großbeeren und Lebus gedreht. Eikon Media hat im Auftrag des rbb produziert.Vor der Kamera standen André Kaczmarczyk, Gisa Flake, Hanno Kofler, Lauri Kröck, Len Blankenburg, Franz Ferdinand Krause, Annemarie Schuster, Adrian Topol, Albert Tallski, Ivan Shvedoff, Irina Platon, Klaudiusz Kaufmann, Robert Gonera und Tomek Nowicki.In Küstrin wird in einem auf dem Gelände einer polnischen Gerüstbaufirma geparkten LKW die Leiche der deutschen Geschäftsführerin Olivia Briegel aufgefunden. Die Kommissare Vincent Ross (André Kaczmarczyk) und Alexandra Luschke (Gisa Flake) werden vor Ort mit den Ermittlungen beauftragt und finden heraus, dass das Opfer kurz vor seinem Tod die Firma lebendig verlassen haben muss, um joggen zu gehen. Der polnische Fahrer des LKW, Patryk Dobosz (Albert Tallski), der die Leiche gefunden hat, beschuldigt seinen Landsmann und Kollegen Jakub Sobinski (Adrian Topol), Olivia umgebracht zu haben. Dobosz unterstellt ihm, dass er Ambitionen auf den Chefposten der Firma hatte. Schnell wird klar: Der Fundort ist nicht der Tatort. Die Spur führt die Kommissare auf das Nachbargrundstück, auf dem ein deutsch-polnischer Amateur-Fußballverein sein Trainingsgelände hat und dessen Präsidentin das Opfer war.Produzent Mario Krebs: „Als Couchpotato beobachte ich fasziniert die meisterhafte athletische Kunst der Ballbeherrschung bei gleichzeitiger Fähigkeit Spielzüge vorauszudenken, sowie im Falle des Ballverlust sofort nachzusetzen – und das, obwohl man/frau schon einige Kilometer auf der Uhr hat und die Lunge schmerzt. Wer sich dabei außerdem an den taktischen Plan hält, verdient Bewunderung. Es geht um Willen, um Einsatz, um Kooperation, ums Team. Wie im richtigen Leben.“