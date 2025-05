RTL Up: Jetzt wird gemordet

TV-News

Der Fernsehsender hat auch neue Folgen von «Anwälte der Toten – Verbrechen, die Deutschland bewegen». Die Sendung startet mit Walter Lübcke.

Derzeit treiben die «Versicherungsdetektive» bei RTL Up ihr Unwesen, doch ab Mittwoch, den 28. Mai 2025, startet um 20.15 Uhr eine neue Primetime. Los geht es mit Wiederholungen der dritten Staffel von. Zunächst setzt man auf die Geschichte von einem toten Mädchen an Nordsee.Danach kommt das Massaker in einem Restaurant bei Bremen: Sieben Menschen werden brutal erschossen, einige sind an Händen und Füßen gefesselt. Einzige Überlebende: Ein zweijähriges Mädchen. Ein junger Mann, der die Schuld immer bei anderen sucht - und sich rächen will. Bewaffnet mit Pistolen und mehreren Sprengsätzen sucht er seine alte Schule und seinen alten Arbeitgeber auf. Nur zwei der heute präsentierten Kriminalfälle, die Deutschland noch immer bewegen.Um 22.00 Uhr steht Walter Lübcke im Mittelpunkt. 2019 wird der Politiker tot auf der Terrasse seines Hauses gefunden. Alles deutet auf einen Herzinfarkt hin. Im Krankenhaus wird festgestellt, dass er per Kopfschuss hingerichtet wurde. Auf seiner Kleidung finden Ermittler DNA-Spur eines bekannten Neonazis. Außerdem: Ein vermeintlicher Kinderfreund versucht das Vertrauen von Familien in einem Wohnblock zu gewinnen. Mit schrecklichen Absichten, wie die Polizei viel zu spät ermittelt.