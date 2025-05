«The Wanted Man» ist Hugh Laurie

England

Apple TV+ hat die fesselnde neue achtteilige Dramaseriemit dem SAG- und Golden-Globe-Preisträger Hugh Laurie («House») in der Hauptrolle angekündigt. Die Serie stammt aus der Feder des Schöpfers, Autors und Showrunners George Kay («Hijack») und wird von New Pictures («The Long Shadow») und Kays Observatory Pictures koproduziert.Weitere Rollen spielen die Emmy-, SAG- und BAFTA-Preisträgerin Thandiwe Newton («Westworld»), Fionn Whitehead («Dunkirk»), die BAFTA-Preisträgerin und Olivier-Award-Nominierte Gina McKee («My Policeman»), Hazel Doupe («Say Nothing»), Elliott Heffernan («Blitz») und der BAFTA-Preisträger Stephen Dillane («Game of Thrones») zu sehen.«The Wanted Man» erzählt den Aufstieg und Fall von Felix Carmichael (Laurie), dem schwer fassbaren und mächtigen Kopf des berüchtigten britischen Verbrechersyndikats „The Capital“. Carmichael, der 20 Jahre lang unantastbar war, wird schließlich gefasst, doch während er im berüchtigten Staplehurst-Gefängnis festgehalten wird, wird klar, dass er von einem seiner eigenen Leute verraten wurde. Als der Verräter daran geht, das von ihm aufgebaute Imperium zu zerstören, muss Carmichael alles riskieren, um zu fliehen. Er ist zu allem bereit, um seine Rache zu nehmen, und wenn er Erfolg hat, wird er wieder ein gesuchter Mann sein.«The Wanted Man» stammt von New Pictures, einem Unternehmen von All3Media, und Observatory Pictures und wurde von dem für den Golden Globe und den BAFTA Award nominierten Showrunner Kay zusammen mit dem für den Golden Globe und den BAFTA Award nominierten ausführenden Produzenten Willow Grylls («Des») und dem für den BAFTA Award nominierten ausführenden Produzenten Matt Sandford («The Long Shadow») kreiert, geschrieben und produziert. Die Serie wird von dem renommierten, für den Emmy Award nominierten Filmemacher Jakob Verbruggen («Dark Matter») inszeniert.