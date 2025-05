Bravo startet «Ladies of London»

US-Fernsehen

Außerdem steht «The Real Housewives of Rhode Island» in den Startlöchern.

Bravo erweitert sein florierendes und äußerst erfolgreiches Angebot an nicht geskripteten Formaten und ergänzt seine bereits erfolgreichen Franchises um vier neue Serien für das kommende Jahr: «The Real Housewives of Rhode Island», «Ladies of London», «The Valley: Persian Style» (Arbeitstitel) und «Wife Swap: The Real Housewives Edition».Vor der Küste des Ocean State startet die-Reihe in die Welt einer eng verbundenen Gruppe von Rhode Islandern, die tief in ihrer Gemeinde verwurzelt sind und deren Familien seit Generationen dort leben. Mit ihren ehrgeizigen Lebensplänen, florierenden Geschäften und verworrenen Familienverhältnissen beweisen diese jahrzehntelangen Freundschaften, dass man in einem so kleinen Bundesstaat weder seiner Vergangenheit noch einander entkommen kann. «The Real Housewives of Rhode Island» wird von Evolution Media produziert. Lucilla D'Agostino, Joseph Ferraro und Jen McClure-Metz sind ausführende Produzenten. Andy Cohen ist ebenfalls ausführender Produzent.ist zurück mit einer neuen Welle britischer Adliger, ambitionierter amerikanischer Auswanderer und glamouröser internationaler Prominenter. Während Tradition auf die schnelllebige globalisierte Welt trifft, definieren diese mächtigen Persönlichkeiten neu, was es bedeutet, eine Frau von Stand in einer der berühmtesten Städte der Welt zu sein. Hier sind Beziehungen die Währung und die Krone ist nicht das Einzige, was es zu gewinnen gibt. Die Sendung wird von BBC Studios America produziert. Ryan O'Dowd, Krystal Whitney, Craig Turner und Barrie Bernstein sind ausführende Produzenten.Reza Farahan, Golnesa „GG“ Gharachedaghi und Mercedes „MJ“ Javid verbindet ein unzerbrechliches Band – aufgebaut auf jahrelanger Freundschaft, heftigen Auseinandersetzungen und einer Geschichte, die niemals verblasst. Sie teilen inauch eine tiefe Verbundenheit mit ihrer persischen Kultur, die in der Gruppe von Freunden, die sie heute als Familie bezeichnen, ebenso stark ist. Während sie die nächste Phase ihres Lebens im Valley in Angriff nehmen, wird ihre Welt größer, ihr Kreis mutiger und ihre Herausforderungen realer denn je. Wie wir sehen werden, ist ihr nächstes Lebenskapitel nicht ruhiger, sondern einfach komplizierter. «The Valley: Persian Style» wird von 32 Flavors produziert. Alex Baskin, Jenn Levy, Brian McCarthy, Jeff Festa, Joe Kingsley, Ian Gelfand und Lauren Simms sind als ausführende Produzenten tätig.Wenn eine «Real Housewife» ihre Stilettos auszieht und in die Rolle einer echten Hausfrau schlüpft, sind alle Wetten offen, denn zwei der bekanntesten Franchises der Unterhaltungsbranche werden miteinander vermischt, was zu urkomischen Momenten, persönlichen Erkenntnissen und der Möglichkeit führt, zu sehen, ob das Gras wirklich grüner ist.wird von Truly Original produziert. Steven Weinstock, Glenda Hersh, Lauren Eskelin, Jamie Jakimo, Lorraine Haughton-Lawson, Jennifer Lane und Rebecca Hertz sind als ausführende Produzenten tätig.