«Chespirito: Not Really on Purpose» startet am 5. Juni

US-Fernsehen

In knapp vier Wochen wird die achtteilige Serie des Streamingdienstes auf Sendung gehen.

Max hat den offiziellen Trailer zu seiner neuen Original-Biografie-Serieveröffentlicht. Die achtteilige Serie, die von dem Leben und Vermächtnis von Roberto Gómez Bolaños inspiriert ist, wird am 5. Juni auf Max mit wöchentlichen Episodenpremieren starten.Roberto Gómez Bolaños ist eine legendäre Persönlichkeit der Unterhaltungsbranche, die die Populärkultur in ganz Iberoamerika und darüber hinaus nachhaltig geprägt hat. Als Schauspieler, Komiker, Autor, Drehbuchautor, Regisseur und Produzent erweckte er mit seinem Talent Figuren zum Leben, die zu universellen Symbolen für Humor und Herzlichkeit wurden. Sein Vermächtnis lebt in mehreren Generationen weiter, die mit seinen Geschichten aufgewachsen sind und sich noch immer gerne an seine Lektionen, sein Lachen und seine unvergesslichen Sprüche erinnern. Als echte Ikone der familienfreundlichen Comedy und kultureller Botschafter der lateinamerikanischen Unterhaltung überschreitet sein Werk weiterhin Grenzen und berührt Menschen auf der ganzen Welt.«Chespirito: Not Really on Purpose» porträtiert das Leben von Roberto Gómez Bolaños, dem Mann, der seinen Wunsch, das Publikum zum Lachen zu bringen, in ein universelles Vermächtnis voller Humor und Zärtlichkeit verwandelte. Als Schöpfer beliebter Figuren wie El Chavo del 8 und El Chapulín Colorado begeisterte er mit seinem Talent nicht nur eine ganze Nation, sondern überschritt auch Grenzen und fand einen Platz in den Herzen von Millionen Menschen auf der ganzen Welt.Auf einer emotionalen Reise von seiner Kindheit bis zu seinen erfolgreichsten Jahren – zwischen den 1950er- und 1980er-Jahren – zeigt die biografische Serie, wie ein junger Träumer es schaffte, in der aufstrebenden Fernsehindustrie Fuß zu fassen, wobei er auf seinem Weg nach Liebe und Anerkennung mit persönlichen Herausforderungen und großen Opfern konfrontiert war.Pablo Cruz spielt den geliebten Roberto Gómez Bolaños, «Chespirito», und erweckt seine ikonischen Figuren zum Leben: El Chavo del 8, El Chapulín Colorado und Dr. Chapatín. Ihm zur Seite steht eine herausragende Besetzung, darunter: Paulina Dávila als Graciela Fernández, Bárbara López als Margarita Ruíz (Doña Florinda), Arturo Barba als Rubén Aguirre (Professor Jirafales), Andrea Noli als Angelines Fernández (La Bruja del 71), Miguel Islas als Ramón Valdés (Don Ramón), Juan Lecanda als Marcos Barragán (Quico), Eugenio Bartilotti als Edgar Vivar (Señor Barriga und Ñoño), Paola Montes de Oca als María Antonieta de las Nieves (La Chilindrina), Karina Gidi als Elsa Bolaños, Rolando Breme als Mariano Casasola und Jorge Luis Moreno als Horacio Gómez. Die Serie umfasst auch herausragende Darbietungen von Sebastián Moncayo als Ernesto Figueras, Iván Aragón als Roberto Gómez Bolaños in seiner Jugend sowie Macarena García, die eine junge Graciela Fernández spielt, und Dante Aguiar, der die Rolle des jungen Roberto in seiner Kindheit übernimmt.Zur Besetzung gehören außerdem Francisco Rubio, Antonio de la Vega, Mariana Gajá, Pedro de Tavira, Andrés Giardello, Hany Portocarrero, Lesslie Apodaca, Alfonso Borbolla, Regina Cedeño, Jorge de Marín, Daniel Haddad, Héctor Holten, Aaron Mendoza, José Pablo Montaña, Elena Moreno, Oscar Narváez, Alonso Navarro, Jesusa Ochoa, Shaula Ponce, Juan Pablo Rocha, Nina Rubín, Yago Sandoval, Manuel Sevilla und Christopher Valencia.