Stacey & Joe kehren zu BBC zurück

England

Eine zweite Staffel des Reality-Hits ist derzeit in Planung.

BBC Factual hat bekannt gegeben, dass die Fly-on-the-Wall-Reality-Seriemit einer zweiten Staffel zurückkehren wird. Nach dem herzerwärmenden Erfolg der ersten Staffel starten die Kameras wieder in Pickle Cottage, um das Leben von Stacey Solomon, Joe Swash und ihrer Familie später in diesem Jahr auf BBC One und iPlayer zu begleiten.«Stacey & Joe» startete mit 4,2 Millionen Zuschauern auf BBC One, wobei mehr als ein Drittel der Zuschauer die Sendung auf Abruf sahen, was «Stacey & Joe» zur sechstgrößten Factual-Serie auf iPlayer im letzten Jahr (innerhalb von sieben Tagen) machte. In sechs Folgen sahen die Zuschauer Momente aus Staceys Leben, darunter ihren NTA-Gewinn und wie das Paar mit Joes ADHS-Diagnose umgeht.Die Dreharbeiten für die zweite Staffel haben bereits begonnen und werden Stacey und Joe auf einem Familienausflug zeigen, wie sie ihr geschäftiges Arbeitsleben und ihre Leidenschaftsprojekte weiterführen und wichtige Familienmomente zu Hause mit ihren Kindern, vier Enten, vier Entenküken und zwei Hunden feiern. Stacey Solomon und Joe Swash sagen: „Ein großes Dankeschön an alle, die die erste Staffel von «Stacey & Joe» gesehen haben ... Wir sind sehr dankbar für all die lieben Nachrichten und freuen uns sehr darauf, eine weitere Staffel mit der BBC zu produzieren.“Clare Sillery, Head of Commissioning, BBC Documentaries, sagt: „Wir freuen uns sehr, erneut mit der Familie Solomon Swash und Optomen zusammenzuarbeiten, um eine zweite Staffel zu produzieren, die bereits jetzt unglaublich spannend zu werden verspricht. Es war toll zu sehen, wie die Zuschauer Stacey, Joe, ihre Kinder und ihre geliebten Haustiere ins Herz geschlossen haben, und auch die zweite Staffel wird wieder einen ehrlichen Einblick in ihr geschäftiges Leben im Pickle Cottage geben.“Charlotte Brookes, Leiterin Popular Factual bei Optomen, sagt: „Wir sind begeistert von den Ergebnissen der ersten Staffel und freuen uns, die nächste Folge über Stacey und Joe und ihre stetig wachsende Familie im Pickle Cottage drehen zu können.“