«Power Moves» startet im Juni

US-Fernsehen

Netflix hat einen Trailer mit Shaquille O’Neal veröffentlicht.

Reebok war der erste Sponsor von Shaquille O'Neal, und nun begleitet Netflix ihn in seiner Rolle als Präsident von Reebok Basketball, wo er versucht, die angeschlagene Marke wiederzubeleben und zu ihrem früheren Glanz zurückzuführen. Zusammen mit Allen Iverson als Vizepräsident verfolgen wir Shaq und sein Team bei ihren Bemühungen, dies im Reebok-Hauptquartier in Boston zu erreichen. Die sechsteilige Doku-Reihe startet am 4. Juni.„Bei «Power Moves» geht es nicht nur um Turnschuhe oder Titel. Es geht darum, die Arbeit zu zeigen, die hinter dem Aufbau von etwas Sinnvollem steckt“, so Shaquille O'Neal. “Diese Serie zeigt die Strategie, die Rückschläge und die Erfolge, die nötig sind, um eine Marke zu führen, die man liebt. Reebok hat mir den Start ermöglicht, und jetzt kann ich dabei helfen, das nächste Kapitel zu schreiben.“„Bei Reebok findet gerade ein gewaltiger Wandel statt, und «Power Moves» lässt die Welt daran teilhaben“, so Todd Krinsky, CEO von Reebok. “Das ist nicht nur ein Comeback, sondern eine kulturelle Bewegung, angetrieben von Zielstrebigkeit, Leidenschaft und einer Führungsstärke, die echte Veränderungen bewirkt. Jersey Legends hat diesen Funken erkannt und wusste, dass dies der richtige Moment war, um ihn einzufangen. Was Shaq, Allen und unser Team aufbauen, ist elektrisierend, und diese Serie lässt die Zuschauer hautnah daran teilhaben, während es geschieht.“