Netflix setzt auf «Trainwreck»

US-Fernsehen

Die achtteilige Dokumentation blickt auf die wildesten Themen der Mainstream-Medien.

Ab dem 10. Juni startet Netflix eine 8-teilige Dokumentaranthologie namens, die sich mit einigen der wildesten und bizarrsten Ereignisse befasst, die jemals in den Mainstream-Medien für Aufsehen gesorgt haben. Jede Woche gibt es eine neue Geschichte aus der Perspektive derjenigen, die mitten im Chaos standen. Die Serie beginnt mit der Tragödie des Astroworld Festivals 2021 und reicht dann von politischen Skandalen und Medienhoaxes bis hin zu sektenähnlichen Unternehmen und Reality-TV-Katastrophen. «Trainwreck» taucht ein in Geschichten, von denen die Welt nicht wegsehen konnte.Davon handelt die ersten Folge: Am 5. November 2021 betrat Travis Scott die Bühne, um seinen Auftritt bei Astroworld zu starten: Was die beste Nacht im Leben der Festivalbesucher hätte werden sollen, verwandelte sich schnell in eine Katastrophe, bei der 10 Menschen ums Leben kamen. „The Astroworld Tragedy“ wirft einen exklusiven Blick auf diese Nacht, erzählt aus der Perspektive der Überlebenden, Rettungssanitäter und Sicherheitskräfte, die im Zentrum dieser Katastrophe standen.„Die Ereignisse rund um Astroworld 2021 zeigen die ganze Bandbreite menschlicher Erfahrungen. Es war der Ort, an dem Freude, Befreiung und Leben auf Tragödie, Zerstörung und Tod trafen. Aus dieser schrecklichen Trauer und diesem Verlust entsteht jedoch eine bleibende Geschichte von unglaublicher Tapferkeit, Hartnäckigkeit und Widerstandsfähigkeit derjenigen, die sich entschlossen haben, aufzustehen und zu handeln, auch wenn die Behörden dies nicht taten. Als Filmemacher war es uns eine große Ehre, ihre Geschichten erzählen zu dürfen.“ – Kari Lea, Executive Producer (Passion Pictures).