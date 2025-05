Marvin Mohr stellt die «Tui»-Insider vor

TV-News

Im Anschluss kommen die geheimen Chats auf den Tisch.

Am Dienstag, den 10. Juni 2025, setzt das ZDF auf eine neue Folge von seinen «Insidern». Der Film vom Marvin Mohr schaut auf den bekannten Reisekonzern.wird um 20.15 Uhr gesendet. In der Doku geben vier ehemalige Mitarbeiter Einblicke hinter die Fassade des Reisekonzerns. Dazu: unterhaltsame Straßenumfragen, fundierte Experteneinschätzungen – und der Blick auf die Tricks, mit denen der Reisegigant Jahr für Jahr Milliarden umsetzt. Urlaub machen war noch nie so lukrativ – zumindest für die Anbieter.Was, wenn der Traumurlaub zum Albtraum wird? Schimmel im Bad, wackelige Möbel, Dauerlärm statt Meeresrauschen – solche Ärgernisse kommen öfter vor, als man denkt. Wer sich beschweren will, muss allerdings fix sein: Nur, wer direkt vor Ort reklamiert, hat bei TUI überhaupt eine Chance. Jahr für Jahr trudeln bei der TUI Group über 300.000 Beschwerden ein – doch längst nicht alle führen zu einer Entschädigung. Wer zu spät kommt, guckt oft in die Röhre.Um 21.00 Uhr folgtüber die Krypto-App, die vor allem Kriminelle nutzten, um Drogenschmuggel zu organisieren. Der Zoll in Hamburg entdeckte 2021 den größten Kokain-Einzelfund in der europäischen Geschichte. Organisiert wurde der Deal über Sky ECC. Doch Europol konnte die Chats der Verbrecher mitlesen.