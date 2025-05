Neue Folgen von «Das Böse im Blick»

TV-News

Ende Mai 2025 beginnt Kabel Eins Doku mit der Ausstrahlung der Geschichten.

Am Mittwochabend ist derzeitbeim Fernsehsender Kabel Eins Doku zu sehen. Auf dem 20.15 Uhr-Slot wird ab 28. Mai 2025 die Sendung mit neuen Geschichten fortgesetzt. Aus dem öffentlichen Raum sind Überwachungskameras kaum noch wegzudenken.Doch auch immer mehr Menschen installieren die elektronischen Detektive bei sich zu Hause. Die Kameras können nicht jede Straftat verhindern. Doch wie diese Kriminal-Serie zeigt, sind sie für die Polizei manchmal entscheidende Zeugen bei der Aufklärung von Verbrechen. Als Rodney Thurber in seinem eigenen Zuhause erschossen wird, sichten die Ermittler Aufnahmen aus Überwachungskameras, um seinen Mörder zu finden. Die Spur führt zu einem vermummten Schützen in einem silbernen Wagen ohne Kennzeichen.Ab 21.05 Uhr wirdfortgesetzt. Die ehemalige CNN-Moderatorin Paula Zahn befasst sich mit schockierenden Kriminalfällen in den USA. In exklusiven Interviews spricht die Reporterin mit Anwälten, Ermittlern und Angehörigen der Opfer. Am 15. Juni 1972 stößt ein Arbeiter in Ogden, Utah, auf die Leiche einer jungen Frau. Der einzige Hinweis auf die Identität des Opfers, ist ein Schulring mit eingravierten Initialen. Die Ermittler finden heraus, dass es sich um die 17-jährige Roylene Alexander handelt. Sie versuchen vergeblich, den Täter ausfindig zu machen, doch der Fall landet bei den Akten. Erst zwei Jahrzehnte später werden die Beweise noch einmal untersucht ...