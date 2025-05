Neuer Teaser für «Foundation»

US-Fernsehen

Die Serie wird bis zum 12. September ausgestrahlt. Skydance Television hat die dritte Staffel gedreht.

Apple TV+ hat den ersten Teaser zur dritten Staffel vonveröffentlicht, der epischen Saga von Geschichtenerzähler David S. Goyer, und bekannt gegeben, dass die Serie am Freitag, dem 11. Juli, mit einer dritten Staffel zurückkehren wird. Basierend auf den preisgekrönten Geschichten von Isaac Asimov und unter der Leitung der Emmy-nominierten Schauspieler Jared Harris und Lee Pace sowie Star Lou Llobell wird die Staffel mit 10 Folgen weltweit am Freitag, dem 11. Juli, mit einer Folge auf Apple TV+ starten, gefolgt von neuen Folgen wöchentlich, immer freitags bis zum 12. September. Das Apple Original-Drama wird von Skydance Television für Apple TV+ produziert.152 Jahre nach den Ereignissen der zweiten Staffel hat sich die «Foundation» weit über ihre bescheidenen Anfänge hinaus etabliert, während das Imperium der Cleon-Dynastie geschwächt ist. Während diese beiden galaktischen Mächte eine unruhige Allianz schmieden, taucht eine Bedrohung für die gesamte Galaxie in Form eines furchterregenden Kriegsherrn namens „The Mule“ auf, der mit physischer und militärischer Gewalt sowie Gedankenkontrolle die Herrschaft über das Universum an sich reißen will. Wer gewinnen, wer verlieren, wer leben und wer sterben wird, ist völlig offen, während Hari Seldon, Gaal Dornick, die Cleons und Demerzel ein potenziell tödliches intergalaktisches Schachspiel spielen.In der dritten Staffel von «Foundation» werden neue Charaktere und Stars vorgestellt, darunter Emmy-Preisträgerin Cherry Jones, Brandon P. Bell, Synnøve Karlsen, Cody Fern, Tómas Lemarquis, Alexander Siddig, Oscar-Preisträger Troy Kotsur und Pilou Asbæk. Mit dabei sind auch Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann und Rowena King aus der ersten Staffel. «Foundation» wird von Skydance Television für Apple produziert. Goyer fungiert als ausführender Produzent, zusammen mit Bill Bost, David Ellison, Dana Goldberg, Matt Thunell, Robyn Asimov, David Kob, Christopher J. Byrne, Leigh Dana Jackson, Jane Espenson und Roxann Dawson.