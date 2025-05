Das Erste setzt auf drei Krimis am Samstag

TV-News

Außerdem wird «Gefragt – Gejagt» am Vorabend wiederholt.

Die Programmplaner von Das Erste testen weiterhin den optimalen Ablauf am Vorabend. Nach dem Ende der aktuellen Bundesliga-Saison wird um 18.15 Uhr der «Quizduell-Olymp» ausgestrahlt. Nach «Nuhr im Ersten» und «extra 3» wird am Samstag, 14. Juni 2025, um 19.05 Uhrmit Alexander Bommes wiederholt.Auf dem Sendeplatz um 20.15 Uhr wiederholt Das Erstemit der Folge „Der Goldrausch“ aus dem Jahr 2023. Aljoscha Stadelmann alias Dorfsheriff Frank Koops bekommt es in „Der Goldrausch“ mit ehemaligen Stasi-Offizieren zu tun. Ein verschwundener Schatz, der in einem stillgelegten Bergwerksstollen im Harz versteckt sein könnte, löst eine Reihe von Verbrechen aus.Um 21.45 Uhr folgt die Wiederholung vonmit der Geschichte „Fryderyks Erde“. Die Gerichtsmedizinerin Dr. Viktoria Wex (Claudia Eisinger) reist von Berlin nach Pasym, einem verschlafenen Städtchen inmitten der masurischen Seenplatte. Dort muss sie sich auf einen schmerzlichen Abschied vorbereiten: Seit Tagen ist ihr Onkel Fryderyk (Wieslaw Zanowicz) verschwunden, den Victoria seit ihrer Kindheit als Ersatzvater und Mentor verehrt. Ein Abschiedsbrief an Victoria deutet auf Selbstmord hin. Als sie im Keller von Fryderyks Haus eine ihr unbekannte Leiche findet, wird aus der Familienangelegenheit ein Kriminalfall.Im Anschluss an die «Tagesthemen» läuft um 23.40 Uhr. Bei seinem fünften Einsatz als Kommissar Dupin muss Pasquale Aleardi den mysteriösen Mord an zwei jungen Frauen aufklären. Die Spuren führen ihn zu Schmuggel auf hoher See und illegalem Antiquitätenhandel, zu Eifersucht und Familiengeheimnissen.