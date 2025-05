41. Staffel von «The Challenge» bestätigt

US-Fernsehen

Aneesa Ferreira, Leroy Garrett und CT Tamburello kehren für die Show zurück.

Nach der 40. Staffel vongab MTV heute bekannt, dass die längste Reality-Wettbewerbsreihe im Fernsehen für eine 41. Staffel verlängert wurde. Die 41. Staffel von «The Challenge» kehrt diesen Sommer mit den beliebten Veteranen Aneesa Ferreira, Leroy Garrett und CT Tamburello zurück.Die vollständige Besetzung und das Thema werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Die Serie, die das Reality-Wettbewerbsgenre erfunden hat, ist weiterhin ein Quotenhit für MTV. «The Challenge 40: Battle of the Eras» erzielte den höchsten Marktanteil der letzten vier Jahre und legte gegenüber der letzten Staffel um 16 Prozent zu.«The Challenge» wurde von Bunim/Murray Productions, Teil von Banijay Americas, für MTV entwickelt. Julie Pizzi, Justin Booth und Jacob Lane sind ausführende Produzenten für Bunim/Murray, Diego Amson und Brad Tiemann sind Co-Executive Producer, Joe Awgul ist Supervising Producer und Margaret Morales ist Producer. Dan Caster und Leanne Mucci sind ausführende Produzenten, Angela Liao ist Executive in Charge of Production für MTV.