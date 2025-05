WNBA-Saison beginnt am 16. Mai

US-Fernsehen

Gleich zwei Spiele hat ION am Freitagabend im Programm.

Scripps Sports hat heute seine Übertragungspläne für die WNBA-Saison 2025 bekannt gegeben. ION wird mit der Ausstrahlung von insgesamt 50 regulären Saisonspielen im Rahmen seiner-Reihe einen neuen Standard für die wöchentliche Berichterstattung über die Liga setzen.Die «State Farm WNBA Friday Night Spotlight» zeigt an den Freitagabenden der regulären Saison spannende Doppelspiele aus der gesamten Liga. „Wir sind stolz darauf, die Heimat des Frauensports zu sein und aufgrund unserer landesweiten Reichweite über mehrere Plattformen führend bei der Anzahl der WNBA-Spiele in der regulären Saison im Fernsehen zu sein“, sagte Brian Lawlor, Präsident von Scripps Sports. “Von neuen Franchises, die hinzukommen, bis hin zur Etablierung und Fortsetzung von Rivalitäten – derzeit gibt es viel Aufregung um die WNBA, und wir freuen uns sehr, diese Energie durch unsere Berichterstattung einfangen zu können.“Das Team der WNBA on «ION Studio Show» mit Sitz in Atlanta besteht aus dem preisgekrönten Nachrichten- und Sportmoderator Larry Smith als Moderator sowie den Analystinnen Autumn Johnson, der führenden Persönlichkeit der NCAA im Bereich Frauenbasketball, und Meghan McKeown, Basketballanalystin für die Sun, NBC/Peacock, Big Ten Network, ESPN und FOX. Jay Hoover ist Produzent der Studiosendung, Nicole Denne ist ausführende Produzentin.Die neue WNBA-Saison beginnt am Freitag, dem 16. Mai, auf ION mit einem nationalen Doppelspieltag. Im ersten Spiel gibt Paige Bueckers, die im jüngsten WNBA-Draft von den Dallas Wings als Nummer 1 ausgewählt wurde, ihr Debüt in der regulären Saison, wenn die Wings die Minnesota Lynx empfangen. Im zweiten Spiel des Abends bestreitet das neueste Franchise der Liga, die Golden State Valkyries, sein allererstes Spiel gegen die Los Angeles Sparks.