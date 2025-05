Zwei Darsteller verlassen «Law & Order: SVU»

US-Fernsehen

Obwohl die Serie eine 27. Staffel bekommt, werden zwei Gesichter nicht mehr dabei sein.

Bereits vor Kurzem wurde die Serievon NBC für eine 27. Staffel verlängert. Octavio Pisano und Juliana Martinez werden den neuen Geschichten nicht mehr angehören. Martinez stieß erst zu Beginn der Staffel zum Ensemble. Pisano wurde in der 23. Staffel als Detective Joe Velasco vorgestellt.Im vergangenen Monat wurde Michele Fazekas zur neuen Showrunnerin ernannt und ist damit die erste weibliche Showrunnerin in der Geschichte der Serie. «Law & Order: SVU» wurde von Dick Wolf kreiert und wird von Mariska Hargitay angeführt, die Capt. Olivia Benson von der Special Victims Unit der New Yorker Polizei spielt. Es ist die am längsten laufende Serie der «Law & Order»-Familie und spielt Ice T, Peter Scanavino und Kevin Kane.Ausgehend vom 16. Revier des NYPD (New York City Police Department) in Manhattan taucht «Law & Order: Special Victims Unit» in die dunklen Seiten der New Yorker Unterwelt ein, wo die Ermittler einer neuen Eliteeinheit, der Special Victims Unit (kurz SVU), verschiedene Sexualverbrechen wie Vergewaltigung, sexuellen Missbrauch von Kindern, Menschenhandel und häusliche Gewalt untersuchen und strafrechtlich verfolgen.