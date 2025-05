Sky produziert «Shaun the Sheep»

Kino-News

Der neue Spielfilm «The Beast of Mossy Bottom» wird ein Sky-Original.

Sky gibt seine Partnerschaft mit dem mehrfach preisgekrönten Studio Aardman bekannt, umals Sky Original-Spielfilm zu veröffentlichen. In dem Film freuen sich die Bewohner der Mossy Bottom Farm auf Halloween – bis der tollpatschige Bauer den geliebten Kürbisbeet der Herde zerstört! Als Shaun sich in einen verrückten Wissenschaftler verwandelt, um das Problem zu lösen, geraten die Dinge schnell außer Kontrolle ... Der Bauer ist verschwunden und ein wildes Biest streift durch die Wälder von Mossingham – alle Zutaten für ein monströs lustiges Familienabenteuer sind vorhanden.Aardman hat sich mit Sky als exklusivem Vertreiber in Großbritannien zusammengetan, um den Film in den Kinos und auf Sky Cinema zu veröffentlichen, und mit Studiocanal als globalem Partner außerhalb Großbritanniens.2025 jährt sich zum 30. Mal der erste Auftritt von Shaun in «Wallace und Gromit: A Close Shave», und die Serie ist eines der erfolgreichsten Produkte von Aardman. Sie wurde in 170 Ländern weltweit ausgestrahlt, und die siebte Staffel wird noch in diesem Jahr ausgestrahlt. Mit der Aufnahme dieses „tierischen“ «Shaun the Sheep»-Films in das Programm von Sky wird die langjährige Zusammenarbeit mit Aardman fortgesetzt, die 2016 mit Morph, der ersten Sky Kids Original-Produktion, begann. Sky hat außerdem «Make Your Own Movies with Merlin» und «Epic Adventures of Morph» im Programm und produziert derzeit die dritte Staffel der BAFTA-nominierten Vorschulserie «The Very Small Creatures».Andrew Orr, Executive Producer und Head of Originals bei Sky Cinema, sagte: „Shaun ist ein Begriff, daher ist es für uns eine große Neuigkeit, ihn und seine Herde in unserem Sky Original-Filmprogramm für 2026 begrüßen zu dürfen. Es ist eine Ehre, in einer für das Studio so spannenden Zeit mit Aardman zusammenzuarbeiten, und zwar mit einem Film, von dem wir wissen, dass er Fans aller Altersgruppen begeistern wird. Freuen Sie sich auf Lacher, Gruseliges und einige brillant unterhaltsame neue Charaktere.“Sarah Cox, Chief Creative Director bei Aardman, sagte: „Shaun das Schaf ist eine Kultfigur, die von Zuschauern aller Altersgruppen auf der ganzen Welt geliebt wird. In unserem neuen Animationsfilm bringen wir familienfreundliche Spannung in dieses unbeschwerte, gruselige Halloween-Abenteuer. Freuen Sie sich auf zerschlagene Kürbisse, eigenwillige Wissenschaft und ein wildes, haariges Biest, das in Mossy Bottom sein Unwesen treibt – alles mit der für die Herde typischen fröhlichen Komik.“