FOX setzt sich mit Justin Bieber auseinander

TMZ untersucht Justin Biebers beunruhigendes Verhalten, das seine Fans beunruhigt. TMZ geht Vorwürfen über Biebers Drogenkonsum, seine Ehe, seinen finanziellen Ruin sowie seine Verbindungen zu einer umstrittenen Kirche nach. Darüber hinaus untersuchteinen Machtkampf, der von Geld, Loyalität, Religion und Vorwürfen des Verrats angeheizt wird und im Mittelpunkt einer Fehde zwischen Bieber und dem Mann steht, der für seinen kometenhaften Aufstieg verantwortlich ist – seinem ehemaligen Manager Scooter Braun.Nach monatelangen Recherchen und Gesprächen mit unzähligen Personen, die direkt mit ihm zu tun haben, gehen Harvey Levin, Charles Latibeaudiere, Charlie Neff, Don Nash, Katie Hayes und Eric Colley von TMZ der Frage auf den Grund, was wirklich mit Justin Bieber los ist. «TMZ Investigates» wird am Mittwoch, 14. Mai, um 21 Uhr auf FOX und am nächsten Tag auf Hulu ausgestrahlt.TMZ Investigates taucht tief in Geschichten über Prominente, Kriminalität und Popkultur ein und deckt überraschende Wendungen aus Interviews, Videos und einer Vielzahl von Quellen auf. Die Serie wird von Harvey Levin, Ryan Regan, Don Nash, Charles Latibeaudiere und Jess Fusco produziert, Co-Produzentin ist Susan Favre.