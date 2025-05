«Nascar»-Team vorgestellt

US-Fernsehen

Ende Juli 2025 beginnt die Berichterstattung von TNT Sports bei TNT, TruTV und Max.

TNT Sports hat im Vorfeld der ersten NASCAR In-Season Challenge ein hochkarätiges Team aus renommierten Analysten, Kommentatoren und Pit-Reportern zusammengestellt. Die exklusive Live-Berichterstattung beginnt am Samstag, 28. Juni, mit demauf dem Atlanta Motor Speedway, gefolgt von vier aufeinanderfolgenden Sonntagen mit adrenalingeladenen Rennen: 6. Juli in Chicago, 13. Juli in Sonoma, 20. Juli in Dover und 27. Juli in Indianapolis – alle auf TNT, truTV und Max.Das bereits angekündigte Kommentatorenteam mit dem NASCAR Hall of Fame-Fahrer Dale Earnhardt Jr., dem Daytona 500-Gewinner Steve Letarte und dem erfahrenen Motorsportkommentator Adam Alexander wird die Berichterstattung von TNT Sports über die NASCAR In-Season Challenge leiten. Sie werden von den Boxenreportern Marty Snider, Danielle Trotta und Alan Cavanna unterstützt.Die Studioberichterstattung vonNation vor und nach den Rennen wird während der gesamten NASCAR In-Season Challenge vor Ort stattfinden und von Shannon Spake moderiert, zusammen mit den Analysten Jamie McMurray, Gewinner des Daytona 500 2010, und Parker Kligerman, ehemaliger NASCAR Cup Series-Fahrer und aktueller NASCAR Craftsman Truck Series-Fahrer für Henderson Motorsports.Die umfassende NASCAR-Berichterstattung von TNT Sports umfasst auch den NASCAR In-Season Challenge Altcast auf truTV. Diese alternative Übertragung, die den Fans jede Woche Einblicke in die Geschichten der einzelnen Fahrer gibt, wird jede Woche vom ehemaligen Crew Chief Larry McReynolds und dem 21-fachen NASCAR Cup Series-Sieger Jeff Burton moderiert. Darüber hinaus wird Mamba Smith, eine der herausragenden Persönlichkeiten und Content-Creators der NASCAR, als Korrespondent für B/R Racing tätig sein. Er wird auch zur NASCAR-Berichterstattung von TNT beitragen.TNT Sports und NASCAR starten in das erste Jahr eines neuen siebenjährigen Multimedia-Rechtevertrags in den USA, durch den einige der größten Momente der NASCAR-Saison wieder auf den linearen und Streaming-Plattformen von TNT Sports zu sehen sein werden. Darüber hinaus werden truTV und Max exklusiv die zweite Hälfte der Trainingsläufe und Qualifikationsrunden der NASCAR Cup Series simultan übertragen.