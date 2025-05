«Off Campus»: Sieben neue Darsteller

US-Fernsehen

Unter anderem spielt Jalen Thomas Brooks mit.

Die neue Amazon-Serie, die auf den Büchernvon Elle Kennedy basiert, hat sieben neue Schauspieler an Bord geholt. Ella Bright («The Crown») als Hannah, Belmont Camelli («Until Dawn») als Garrett, Mika Abdalla («Snack Shack») als Allie, Antonio Cipriano («Pretty Little Liars: Original Sin») als Logan, Jalen Thomas Brooks («The Pitt») als Tucker, Josh Heuston («Dune: Prophecy») als Justin und Stephen Kalyn («Gen V») als Dean stehen vor der Kamera.In der offiziellen Serienbeschreibung heißt es: „Die Serie handelt von der ungewöhnlichen Romanze zwischen einer ironischen, Eishockey hassenden Musikstudentin (Bright) und dem Playboy-Star der Briar University (Camelli). Die Serie zeigt das Elite-Eishockeyteam und die Frauen in ihrem Leben, die mit Liebe, Herzschmerz und Selbstfindung zu kämpfen haben, während sie tiefe Freundschaften und dauerhafte Bindungen aufbauen, während sie sich mit den Komplexitäten des Erwachsenwerdens auseinandersetzen“.Die Bücher adaptiert Louisa Levy für die Leinwand und wird als ausführende Produzentin und Co-Showrunnerin fungieren. Gina Fattore wird ebenfalls als ausführende Produzentin und Co-Showrunnerin tätig sein. Als ausführende Produzenten fungieren Wyck Godfrey, Marty Bowen und James Seidman von Temple Hill sowie Leanna Billings über Billings Productions, Neal Flaherty und Silver Tree. Annika Patton von Temple Hill fungiert als Produzentin. Kennedy wird zusammen mit Amazon MGM Studios als Produzent fungieren.