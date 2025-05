Keine Power: «Suits: L.A.» ist schon wieder vorbei

US-Fernsehen

Der Spin-Off der erfolgreichen USA Network-Serie wurde bei NBC eingestellt.

Am Freitagabend deutscher Zeit fallen beim US-Sender viele Entscheidungen. Jetzt gab das Unternehmen bekannt, dass der «Suits»-Ablegernach nur einer Folge wieder eingestellt wird. Die Serie war mit Stephen Amell, Lex Scott Davis, Josh McDermitt und Bryan Greenberg besetzt, ehemalige Stars wie Gabriel Macht und Rick Hoffman hatten Gastauftritte.NBC gab ein Spin-off in Auftrag, weil Netflix die Serie gekauft und damit in den USA einen regelrechten Hype ausgelöst hatte. Doch der Ableger konnte die Erwartungen der Fans nicht erfüllen und wurde schnell zum Flop. Die Einschaltquoten waren schlecht, die Kritiken enttäuschend. Wie schon beim Original zeichnete Aaron Korsh für die Serie verantwortlich, die von der Universal Television-Tochter UCP produziert wurde. In Deutschland ist die Serie bei Magenta TV beheimatet.Ted Black (Amell), ein ehemaliger Bundesstaatsanwalt aus New York, hat sich neu erfunden und vertritt nun die mächtigsten Klienten in Los Angeles. Seine Kanzlei steckt in einer Krise, und um zu überleben, muss er eine Rolle übernehmen, die er sein ganzes Leben lang verachtet hat. Ted ist umgeben von einer Gruppe außergewöhnlicher Charaktere, die ihre Loyalität zu Ted und untereinander auf die Probe stellen, während sie ihr Privatleben und ihre Karriere miteinander vermischen. All dies geschieht, während wir nach und nach die Ereignisse aufdecken, die Ted vor Jahren dazu gebracht haben, alles und jeden, den er liebte, hinter sich zu lassen.