Peacock kündigt neue Doku- und Reality-Offensive an

US-Fernsehen

Der Streamingdienst von NBC hat unter anderem eine Geschichte über die Parks der Schwesterfirma Universal Pictures im Programm.

Der US-Streamingdienst Peacock erweitert sein Angebot an Reality-Formaten und Dokuserien mit einer ganzen Reihe neuer Produktionen. Unter dem Motto „Herzerwärmend, packend und schurkenhaft“ stellt die NBCUniversal-Plattform zahlreiche neue Projekte vor – darunter Formate mit Prominenten wie Tiffany Haddish, Nelly & Ashanti, spannende True-Crime-Dokus sowie Einblicke in die Welt der Universal-Themenparks.Miterwartet die Zuschauer ab Herbst 2025 eine sechsteilige Dokuserie über die Schauspielerin und Komikerin Tiffany Haddish. Sie begibt sich gemeinsam mit drei Jugendfreundinnen auf eine emotionale Afrika-Reise, bei der nicht nur die Verbindung zu ihren Wurzeln im Fokus steht, sondern auch Themen wie Freundschaft, Selbstfindung und Romantik. Die Serie soll laut Ankündigung eine ungefilterte und sehr persönliche Seite der bekannten Entertainerin zeigen.Ebenfalls im Zentrum einer neuen Serie stehen Musiker Nelly und R\&B-Sängerin Ashanti. Ingeben die beiden Einblicke in ihre neu entfachte Beziehung, das Eheleben, Elternschaft und das Gleichgewicht zwischen Privatleben und Musik-Karriere. Die achtteilige Serie startet im Juni 2025 und soll laut Peacock eine „lebensbejahende Geschichte über zweite Chancen in der Liebe“ erzählen.Auch im True-Crime-Bereich baut Peacock weiter aus. Mit der dreiteiligen Dokuseriegeht der Streamer der wahren Geschichte rund um den mutmaßlichen Serienmörder von Long Island nach. Besonders brisant: Die Serie enthält Aussagen aus dem persönlichen Umfeld des Verdächtigen und gibt Einblicke in dessen angeblich doppelte Existenz. Einen Einzelfall beleuchtet hingegen die 90-minütige Doku. Sie beschäftigt sich mit dem Mord an vier Studierenden der University of Idaho und dem laufenden Verfahren gegen den Hauptverdächtigen Bryan Kohberger. Exklusive Interviews mit Angehörigen der Opfer sollen neue Perspektiven auf den Fall ermöglichen.Einen ungewöhnlichen Themenschwerpunkt setzt die dreiteilige Reihe, die ab dem 24. Juli 2025 abrufbar sein wird. Mit bislang ungesehenem Archivmaterial, Interviews mit Prominenten und exklusiven Behind-the-Scenes-Einblicken verfolgt die Doku nicht nur die Geschichte der legendären Freizeitparks, sondern auch die Entstehung des neuen Großprojekts „Epic Universe“.Ab Juni 2025 startet zudem die siebte Staffel von, erneut aus einer Fidschi-Villa. Ergänzt wird das Reality-Universum durch das Spin-off, das das Leben ehemaliger Kandidaten außerhalb der Show dokumentiert, sowie eine neue Staffel von. Die Schurken-Showmit Joel McHale kehrt Anfang 2026 für eine dritte Staffel zurück, ebenso wie der Reality-Hit, der als erfolgreichste Unscripted-Serie der USA in die nächste Runde geht.