«Kitchen Impossible» verliert die Million-Marke

Quotennews

Während sich die restlichen TV-Angebote langsam aber sicher mit dem Wetter schwertun, merkt auch «Kitchen Impossible» den nahenden Sommer.

Dennoch hat VOX wohl schlussendlich Ruhe in die Sonntags-Diskussion rund um die eigenen Primetime gebracht. Während man im März und April eher Sorgen um die alten Koch-Formate auf dem Sendeplatz haben musste, dreht die neue TV-Rundeseit nun drei Wochen komplett auf. Mit den ersten beiden Ausgaben der aktuelle gezeigten 10. Staffel waren bereits freundliche 1,03 und 1,05 Millionen Zuschauer drin, mit jeweils 5,0 Prozent am Markt lag man bei der roten Kugel jeweils über Senderschnitt. Das sollte sich gestern zur dritten Folge ändern, mit 0,93 Millionen Zuschauern war eine Quote von 4,8 Prozent möglich - die Million-Marke ist damit weg und auch der Marktanteil sinkt entsprechend. Kochen musste Tim Mälzer gegen Martin Klein, es war das zweite Duell der beiden Köche.Bei der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lief es bereits in Woche eins mit 0,39 Millionen und 8,7 Prozent Marktanteil gut, doch in Woche zwei erarbeitete sich das Format das Prädikat "stark". Mit einem Sprung auf 0,46 Millionen Umworbene waren plötzlich 10,4 Prozent drin, dieser Trend setzte sich gestern gleichermaßen nicht fort. Mit 0,36 Millionen Werberelevanten stütze sich das Koch-Duell dennoch auf schmackhafte 9,1 Prozent am entsprechenden Markt. Trotz dieser sinkenden Zahlen, ist die Primetime gestern das Sonntagsschmankerl von VOX.Anders, als noch in der Vorwoche, übertrumpft hier der Vorabend die Primetime nicht. Mitwar ab 19:10 Uhr gestern eine Gesamtreichweite von 0,82 Millionen drin, der Marktanteil von 4,6 Prozent ist lobenswert aber nicht genial. In der Vorwoche legte das Vorspiel noch bessere Zahlen als das 20:15 Uhr-Angebot auf das Parkett. In der Zielgruppe kann sich Tim Mälzer ebenfalls im Rampenlicht suhlen, die «Garten-Soap» kommt mit 0,31 Millionen Umworbenen auf 10,4 Prozent am entsprechenden Markt und ist damit jedoch aus Sicht der Quote deutlich erfolgreicher.