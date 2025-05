«Lopez vs. Lopez»: NBC stellt die Serie ein

US-Fernsehen

Die Sitcom mit George Lopez und Mayan Lopez geht nach drei Staffeln zu Ende.

Nach der Absetzung von «Night Court» setzt NBC auch die Sitcomab. Im Mittelpunkt der Comedyserie stand der bekannte Fernsehstar George Lopez, der gemeinsam mit seiner Tochter Mayan Lopez vor der Kamera stand. Weitere Darsteller waren Selenis Leyva, Brice Gonzalez, Matt Shively und Al Madrigal.In der Serienbeschreibung heißt es: „George kämpft weiterhin mit seiner Abstinenz und den Realitäten des Älterwerdens, zwei Dinge, die ihm nicht leicht fallen. Rosie scheut sich nicht, ihre Meinung über die Ehe zu sagen, und verarbeitet still die Nachwirkungen ihrer fast vollzogenen Hochzeit mit Josué. Chance beginnt, sich gegen seine Eltern aufzulehnen, jetzt, da er ein starker, unabhängiger Neunjähriger ist“.Lopez spielte die Hauptrollen in den Serien «George Lopez» (2002-2007), «Lopez» (2016-2017) und drei Jahre lang in «Lopez vs. Lopez» (2022-2025). Außerdem moderierte er die Talkshow «Lopez Tonight» auf dem Fernsehsender TBS. Zwischen 2009 und 2011 wurden insgesamt 286 Ausgaben der Show ausgestrahlt.