«Hol dir deine Show!»: MDR startet neues Showkonzept

TV-News

Julia Krüger und Felix Seibert-Daiker moderieren die Unterhaltungsshow, die live aus Orten im MDR-Sendegebiet übertragen wird. Die Gemeinden können sich ab sofort bewerben.

Schon Anfang des Jahres hatte der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) zahlreiche Programminhalte für das Jahr 2025 angekündigt. Ein Format war die Live-Unterhaltungsshow, die Orte und Gemeinden im MDR-Sendegebiet erstmals die Möglichkeit, gemeinsam mit dem MDR eine eigene Unterhaltungssendung zu entwickeln und „vor der Haustür” stattfinden zu lassen. Die Show wird dann live im MDR-Fernsehen übertragen.Ab sofort können sich Gemeinden in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit maximal 2.500 Einwohnern für die Ausrichtung bewerben. Moderiert wird die Show von Julia Krüger und Felix Seibert-Daiker. Peter Imhof ist als „Mann vor Ort“ unterwegs, um Menschen zu treffen, Geschichten zu finden und sie in Teilen auch als Co-Moderator mit auf die Bühne zu bringen. Denn im Mittelpunkt der Live-Shows stehen die Menschen vor Ort. Das Format werde laut MDR „zu 100 Prozent auf den Ort zugeschnitten“. Regionale Showacts wie Chöre, Tanzgruppen oder Kleinkünstler, aber auch die stillen Helden des Alltags wie Ehrenamtler oder Engagierte in sozialen Projekten sollen so ihre Bühne bekommen. Pro Monat ist eine Ausgabe geplant.„Wir wollen gemeinsam mit den Menschen in Mitteldeutschland den Freitagabend im MDR-Fernsehen neugestalten. Wir wissen, wie viel Energie, Herz und Leidenschaft in unserer Region steckt. Und diesen Schatz wollen wir nun gemeinsam mit den Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen heben und zur besten Sendezeit auf die TV-Bildschirme des Landes bringen. Sie können ihren Ort, ihr Dorf, ihre Helden und Talente prominent zeigen und sich ihre MDR-Show zu sich nach Hause holen“, erklärt Jana Brandt, MDR-Programmdirektorin.