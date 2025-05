«Unser Supermarkt» mit verhaltenem Comeback, «Davina & Shania» drehen auf

Quotennews

Mit über neun Prozent Marktanteil in der Zielgruppe fuhren die Geiss-Töchter einen neuen Rekord ein.

Im vergangenen Herbst gelang RTLZWEI ein schöner Erfolg im Nachmittagsprogramm. Die Doku-Soapüber einen Kölner Lebensmittelladen holte bei ihrem dreiwöchigen Testlauf meist überdurchschnittliche Marktanteile und erreichte in der Spitze 9,8 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe. Ganz so stark verlief der Start der zweiten Staffel nicht. Nach einer Wiederholung in der 15-Uhr-Stunde, die 0,07 Millionen Zuschauer sahen und für Marktanteile von 1,1 Prozent im Gesamtmarkt sowie 2,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sorgte, blieben die Werte auch ab 16:08 Uhr verhältnismäßig niedrig.Die erste Folge der neuen Runde erreichte 0,14 Millionen Seher, sodass der Marktanteil auf 2,0 Prozent stieg. In der Zielgruppe blieb die Reichweite mit 0,02 Millionen unverändert. Der Marktanteile belief sich auf 2,4 Prozent. Zweimalmarkierten zwischen 17:09 und 19:06 Uhr 0,19 und 0,28 Millionen Zuschauer, darunter 0,05 und 0,10 Millionen Umworbene. Die Marktanteile stiegen kontinuierlich auf 2,1 und 2,2 Prozent, während in der Zielgruppe 4,0 und 5,5 Prozent möglich waren.unterhielt 0,20 Millionen Zuschauer und kam auf 1,1 respektive 4,1 Prozent.Am stärksten performte RTLZWEI an diesem Montag aber in der Primetime, wo zwei neue-Folgen zu sehen waren. Der «Die Geissens»-Ableger registrierte zunächst 0,60 Millionen Zuschauer, die zweite Episode sorgte für 0,68 Millionen Zuschauer – so viele wie seit über zwei Jahren nicht mehr. Der Marktanteil stieg entsprechend von 2,6 auf starke 3,1 Prozent. In der Zielgruppe sicherte sich die Doku-Soap sogar neue Allzeit-Bestwerte. Mit 0,38 und 0,39 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr man 9,5 und 9,3 Prozent Marktanteil ein. Zwei «Die Geissens»-Wiederholungen fielen im Anschluss auf 4,5 und 3,4 Prozent zurück.