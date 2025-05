Versant stellt zahlreiches True-Crime vor

US-Fernsehen

Auch die Tochtergesellschaft Versant von Comcast präsentierte am Dienstag ihr Programm. Das neue Unternehmen möchte vor allem mit echten Geschichten punkten.

Zum ersten Mal präsentiert Versant ein umfangreiches Programm für die Saison 2025-26 für sein einflussreiches Portfolio an Unterhaltungssendern. E!, USA Network, SYFY und Oxygen werden 16 neue Originalserien, exklusive Live-Sportübertragungen und beliebte Serien fortsetzen. Das kommende Jahr wird exklusive Live-Events bieten, darunter die Rückkehr vonzu seinem exklusiven linearen Sender USA Network und die 31. jährliche Verleihung der, die am Sonntag, dem 4. Januar 2026, live auf E! und USA Network übertragen wird.Neue Originalserien werden im gesamten Portfolio debütieren, darunter(E!),(SYFY),und(USA Network),und, moderiert von Alan Cumming. „Unser Publikum gehört zu den treuesten der Branche, und seine Leidenschaft ist der Motor für alles, was wir tun“, so Val Boreland, President of Entertainment bei VERSANT. “Indem wir die Kraft unserer ikonischen Marken mit unserem Engagement für mutiges, originelles Storytelling verbinden, vertiefen wir unsere Verbindung zu den Zuschauern auf sinnvolle Weise. Wir sind stolz darauf, dieses spannende neue Programmangebot unter unserem neuen Namen vorstellen zu können.“– Premiere im Dezember 2025Die unangefochtene Königin der Glamourwelt, Kimora Lee Simmons, ist zurück auf E!. Die temperamentvolle Fashionista – mittlerweile alleinerziehende Mutter von fünf Kindern – leitet ein Imperium, führt ihre ikonische Marke Baby Phat und jongliert mit einem milliardenschweren Geschäftsportfolio. Zwischen den Launen ihrer Topmodel-Töchter, dem Anfeuern ihrer Söhne bei Meisterschaftsspielen und dem Feiern ihrer eigenen Meilensteine ist Kimoras Welt noch fantastischer und ausgefallener als je zuvor. Schnallen Sie sich an. «Kimora: Back in the Fab Lane» wird von Hartbeat produziert. Kevin Hart, Kimora Lee Simmons, Luke Kelly-Clyne, Meghan Hoffman, Bryan Smiley und Danielle Medina fungieren als ausführende Produzenten.– Premiere in diesem SommerModeriert von der internationalen Radio- und Fernsehpersönlichkeit Michelle Visage zusammen mit dem plastischen Chirurgen Dr. Terry Dubrow und der Körperbild-Expertin Dr. Spirit, PhD, begleitet «Plastic Surgery Rewind» neun Prominente und Social-Media-Influencer auf einer transformativen Reise der Selbstfindung, während sie sich entscheiden, ob sie frühere Schönheitsoperationen rückgängig machen und zu einem natürlicheren Aussehen zurückkehren wollen. «Plastic Surgery Rewind» wird von Fulwell Entertainment produziert. Matt Cox, Rebecca Hertz, Emma Conway, Charlie van Vleet, Ben Turner und Dr. Terry Dubrow fungieren als ausführende Produzenten.– Premiere im Frühjahr 2026Zum ersten Mal überhaupt enthüllt «E! Dirty Rotten Scandals: America's Next Top Model» enthüllt die dunklen Seiten der langjährigen TV-Serie anhand der unbekannten Geschichten ehemaliger Kandidatinnen – wo sich eine einmalige Chance für angehende Models zu einer erschütternden Saga aus Ausbeutung, Widerstandsfähigkeit und zerbrochenen Träumen entwickelt. «E! Dirty Rotten Scandals: America's Next Top Modelң wird von Glass Media produziert. Nancy Glass und Sarah Gibson fungieren als ausführende Produzentinnen.serviert eine harte Dosis Realität und enthüllt die dunklen Seiten des Popkultur-Phänomens und der erfolgreichen TV-Show. Seit dem Start der «Dr. Phil»-Show im Jahr 2002 behaupten einige Teilnehmer, von der Serie, die einst für ihren „no nonsense“-Ansatz verehrt wurde, in die Irre geführt worden zu sein. Jetzt sprechen diejenigen, die angeblich den Versprechungen der Show zum Opfer gefallen sind, über ihre Erfahrungen und die Folgen, als TV-Futter für Millionen von Zuschauern benutzt worden zu sein. «E! Dirty Rotten Scandals: The Dr. Phil Show» wird von Renowned Films produziert. Max Welch, Duane Jones, Tim Withers und Kate Maddigan fungieren als ausführende Produzenten. Marcus Plowright ist Showrunner.ist eine Dokumentarserie, die schockierende Vorwürfe gegen Bob Barker untersucht, der die erfolgreiche Spielshow moderierte. Basierend auf den neuen Originalberichten des preisgekrönten Journalisten David Kushner werden in der Serie die Stimmen der ursprünglichen ‚Barker's Beauties‘ und anderer ehemaliger Darsteller und Crewmitglieder von «TPIR» zu hören sein, die zum ersten Mal zusammenkommen, um ihre Geschichten zu erzählen. «E! Dirty Rotten Scandals: The Price is Right» wird von Terminal B Television produziert, wobei Tom Forman, David Metzler, Meredith Wright und Jordan Rosenblum neben David Kushner als ausführende Produzenten fungieren.– Premiere am Mittwoch, 4. Juni, um 22 UhrTV-Persönlichkeit Kristin Cavallari geht mit ihrem erfolgreichen Podcast „Let's Be Honest“ auf Tour. Jede Folge enthält offene Gespräche mit berühmten Freunden, Bravolebrities, unvergesslichen Ex-Partnern und anderen namhaften Prominenten aus Kristins Leben, die die Geschichten hinter ihren heißesten Schlagzeilen erzählen – und neue schreiben – mit atemberaubenden Enthüllungen, die die Dinge klarstellen. «Honestly Cavallari: The Headline Tour» wird von 32 Flavors produziert. Alex Baskin, Jenn Levy, Joe Kingsley, Jeff Festa, Brian McCarthy und Kristin Cavallari fungieren als ausführende Produzenten. Ailee O'Neill, Lucy Bennett und Sunny Franklin sind ebenfalls als ausführende Produzenten tätig.– Premiere am Donnerstag, 12. Juni, um 22 UhrAn einem wundersamen Tag im ländlichen Wisconsin erheben sich die kürzlich Verstorbenen plötzlich aus ihren Gräbern. Aber dies ist keine Zombie-Geschichte, denn die „Wiederbelebten“ sehen aus und verhalten sich genau wie zuvor. Als die örtliche Polizistin und alleinerziehende Mutter Dana Cypress unerwartet in einen brutalen Mordfall verwickelt wird, muss sie in einer von Angst und Verwirrung geprägten Stadt, in der jeder, ob lebendig oder untot, verdächtig ist, versuchen, das Chaos zu verstehen. Die Serie basiert auf der Comic-Reihe „Revival“. Zur Besetzung gehören Melanie Scrofano, Romy Weltman, David James Elliott und Andy McQueen. «Revival» wird von Blue Ice Pictures und Hemmings Films produziert. Showrunner Aaron B. Koontz und Luke Boyce, Lance Samuels, Daniel Iron, Samantha Levine, Neil Tabatznik, Daniel March, Melanie Scrofano, Greg Hemmings, Stephen Foster und Regisseurin Amanda Row fungieren als ausführende Produzenten.– Premiere im Sommer 2025Basierend auf dem Bestseller-Roman von John Grisham tritt Rudy Baylor, frisch von der juristischen Fakultät, gegen den Gerichtsadler Leo Drummond und seine Freundin Sarah aus der juristischen Fakultät an. Rudy, sein Chef Bruiser und ihr zerzauster Rechtsassistent Deck decken zwei miteinander verbundene Verschwörungen auf, die den mysteriösen Tod des Sohnes ihres Mandanten umgeben. Zur Besetzung gehören Milo Callaghan, John Slattery, Lana Parrilla, Madison Iseman, P.J. Byrne, Dan Fogler, Wade Briggs und Robyn Cara. «The Rainmaker»wird von Lionsgate Television und Blumhouse Television produziert. Michael Seitzman, der auch als Showrunner fungiert, John Grisham, Patrick Moran, Jason Richman, David Gernert und Jason Blum sind als ausführende Produzenten tätig.– Premiere 2026Anna Pigeon ist eine ehemalige Großstädterin, die nach einem verheerenden Verlust, der ihr Leben für immer verändert hat, Parkrangerin wurde. Während Anna versucht, ihren Dämonen zu entkommen, konzentriert sie sich darauf, Verbrechen aufzufassen, die im Nationalpark begangen wurden, egal wer oder was ihr dabei im Weg steht. Die Serie basiert auf den Bestseller-Romanen von Nevada Barr, die auf der Bestsellerliste der New York Times standen. «Anna Pigeon» wird von Cineflix Studios und December Films produziert. Showrunner Morwyn Brebner, Regisseurin Lea Thompson, Todd Berger, Julie Di Cresce, Brett Burlock, Peter Emerson, Sonia Hosko und Gordon Gilbertson fungieren als ausführende Produzenten.ist ein neues Food-Format mit großem Appetit. In jeder Folge begleitet man WWE-Legende Braun Strowman auf seiner Reise quer durch Amerika, wo er für die WWE unterwegs ist, alles auf der Speisekarte bestellt und versucht, jeden Bissen zu verschlingen. Die Show wird von WWE Studios und BrightNorth Studios produziert. Paul Levesque, Lee Fitting, Marc Pomarico und Ben Houser sind ausführende Produzenten für WWE Studios. Matthew J. Braley, Kevin Duncan, Morgan Hertzan, Pat Dimon, Shawn Efran und Azadeh De Leon sind ausführende Produzenten für BrightNorth Studios.– Premiere im Herbst 2025Die erste True-Crime-Serie, erzählt aus der Perspektive von Barbara Butcher, einer der erfahrensten und angesehensten Todesermittlerinnen New Yorks. Nach mehr als 20 Jahren in diesem Bereich enthüllt Butcher die Geschichten hinter einigen der faszinierendsten Mordfälle unserer Zeit und zeigt, dass der Schlüssel zur Aufklärung oft in den zahlreichen Informationen liegt, die der Tatort und die Leiche liefern. «The Death Investigator with Barbara Butcher» wird von Wolf Entertainment, Dan Cutforth und Jane Lipsitz' Alfred Street Industries sowie Universal Television Alternative Studio produziert. Dick Wolf, Tom Thayer, Dan Cutforth, Jane Lipsitz, Nan Strait, Dan Volpe, Maria Lane und Shannon O'Rourke fungieren als ausführende Produzenten.(Arbeitstitel) – Premiere im Frühjahr 2026Moderiert von Alan Cumming, erschüttert ein schockierender Mord eine eng verbundene Gemeinde bis ins Mark. Aber was, wenn das Verbrechen nicht von einem Fremden oder Außenstehenden begangen wurde? Was, wenn der Mörder Teil der Gemeinde ist? Cumming führt uns mitten in Gemeinden, in denen das Unvorstellbare passiert ist und niemand weiß, warum – oder wer dafür verantwortlich ist. Wenn jeder verdächtig ist ... wem kann man dann noch vertrauen? Mit mehreren Verdächtigen, Lügen, Betrug und Täuschung ist «The Killer Among Us» ein Krimi, in dem jemand spielt ... aber es ist kein Spiel. Die Sendung wird von Lusid Media produziert, mit Zak Weisfeld und Libby Richman als ausführende Produzenten und Alan Cumming als Produzent.(WT) – Premiere im Herbst 2025Vor über einem Jahrzehnt wurde ein grausamer Mörder wegen des Mordes an vier Frauen verurteilt. Obwohl die Polizei es nie beweisen konnte, vermuteten die Ermittler immer, dass es noch viel mehr Opfer gab. Aber der Mörder nahm sein Geheimnis mit sich nach San Quentin. Als er in der Todeszelle ankam, bot ihm ein Mitgefangener Schutz im Hof an. Im Laufe eines Jahrzehnts vertraute sich der Mörder diesem Mitgefangenen an und enthüllte zum ersten Mal Details über mehr als 20 ungelöste Morde. Dieser Mitgefangene, der zum Informanten wurde, hat nun über 300 Seiten mit detaillierten Notizen über die ungelösten Morde des Mörders an Ken Mains übergeben, einen ehemaligen FBI-Ermittler und Cold-Case-Detective. Mains wird mit dem Informanten zusammenarbeiten, um neue Opfer zu finden, den Familien Gewissheit zu verschaffen und einen der produktivsten Serienmörder Amerikas in Echtzeit zu entlarven. «The Death Row Informant» wird von Wolf Entertainment, Fireside Pictures, Universal Television Alternative Studio und Vanity Fair Studios produziert. Dick Wolf, Tom Thayer, Jason Wolf, Patrick Deluca, Helen Estabrook, Sarah Amos, Claire Howorth und Liz Yale Marsh fungieren als ausführende Produzenten. Kevin Brennecke ist Showrunner.«The Silent Serial Killer: Gretzler» (WT) – Premiere im Herbst 2025Er ist der Serienmörder, von dem Sie noch nie gehört haben ... bis jetzt. 1973 begab sich der 22-jährige Doug Gretzler auf eine Reise quer durch die USA, die in einer brutalen Mordserie endete. In nur drei Wochen ermordeten er und sein Komplize, der 28-jährige Willie Steelman, 17 Menschen. Ihr Motiv? Ein Rätsel, das Familienangehörige, Strafverfolgungsbehörden und Experten seit Jahrzehnten vor ein Rätsel stellt. Anhand von Interviews aus erster Hand und über 500 Stunden aufgezeichneten Gesprächen mit Gretzler selbst erfahren Sie zum ersten Mal seine dunkelsten Geständnisse und die erschreckende Psychologie hinter seinen Verbrechen. «The Silent Serial Killer: Gretzler» wird von Glass Entertainment produziert. Nancy Glass, Matt Carter und Maija Norris fungieren als ausführende Produzenten.– Premiere im Herbst 2025Eine True-Crime-Serie, die die schockierendsten und unvorhersehbarsten Fälle eines Mörders erzählt, den niemand verdächtigen würde: eine Großmutter. In jeder in sich abgeschlossenen Folge entfaltet sich ein Fall wie eine Achterbahnfahrt, während die Ermittler tief graben und jeder Spur nachgehen, bis sie schließlich den unerwarteten Mörder fassen. Anhand von fesselnden Archivaufnahmen, ausgewählten Nachstellungen und filmischen Bildern sowie ausführlichen Interviews mit Ermittlern, Staatsanwälten, Freunden und Familienangehörigen wird in jeder Folge die Plastikabdeckung vom Sofa gezogen, um eine Welt voller finsterer Intrigen und böser Taten aufzudecken und zu enthüllen, warum und wie diese mütterlichen Matriarchinnen der Familie zu Mörderinnen werden können. «Killer Grannies» wird von Jarrett Creative produziert. Seth Jarrett, Julie Insogna Jarrett und Josh Bingham fungieren als ausführende Produzenten.«The Boston Stranglers» – Premiere im Winter 2026Sechzehn Stunden verlorener Geständnisaufnahmen des Boston Stranglers sind aufgetaucht und bieten einen exklusiven und ungefilterten Bericht darüber, wie Albert DeSalvo der Polizei entkam und mit dem Mord an 13 Frauen davonkam ... oder doch nicht? Die unveröffentlichten Aufnahmen stellen alles in Frage. Während die Polizei von Boston weiterhin fest davon überzeugt ist, dass DeSalvo der Mörder war, deuten exklusive Informationen möglicherweise auf etwas anderes hin. «The Boston Stranglers» ist eine zweistündige Dokumentation über einen der berüchtigtsten Serienmorde in der Geschichte der USA, die bis heute offiziell unaufgeklärt sind, und über ein Geständnis, das bis jetzt nie veröffentlicht wurde. «The Boston Stranglers» wird von This is Just a Test produziert. Aengus James, Paul Lima und Carolyn Day fungieren als ausführende Produzenten.