Quotencheck

von Mario Thunert 13. Mai 2025, 12:00 Uhr

Es wurde am ZDF-Vorabend wieder gemordet und ermittelt – vor wie vielen Zuschauenden?

Seit 2003 ist die Vorabend-Krimiseriebereits eine feste Größe im Programm des ZDF . Etliche Staffeln sind in dieser Zeit zusammengekommen – die aktuelle, welche Ende März zu Ende ging, war die sage und schreibe 23. Konnten die jeweils um kurz nach 18.00 Uhr gesendeten Folgen auch nach so langer Zeit noch überzeugen?Gestartet war die Runde am Dienstag, 1. Oktober 2024. Die erste Episode konnte sich gleich einen starken Gesamt-Anteil von 19,9 Prozent sichern, weil 3,13 Millionen Krimi-Fans zuschalteten. Wesentlich schlechter war das Feld bei den Jüngeren bestellt, auf dem bloß ganz dürre 3,5 Prozent (0,09 Millionen) erwuchsen. Freundlicher sah es mit Blick auf die 14-49-Jährigen 2 Wochen später aus, als immerhin durchwachsene 6,6 Prozent zu Buche standen, weil sich die Reichweite in diesem Segment auf 0,15 Millionen steigerte. Auch insgesamt erhöhte sich die Resonanz auf pralle 20,6 Prozent bei 3,35 Millionen.An den nächsten Ausstrahlungsdaten brach das Interesse der Jüngeren dann aber wieder auf 4-5 Prozent ein. Erst am 5. November gelang bei ihnen die Rückkehr auf immerhin halbwegs annehmbare 6,9 Prozent durch 0,20 Millionen. Das Gesamtpublikum bescherte der Serie an diesem Tag gar einen Staffelrekord in Puncto Reichweite, der sich auf 3,76 Millionen (20,5 Prozent) belief. Eine höhere Zuschauerzahl sollte im Restverlauf nicht mehr zustande kommen.Die Wochen darauf ergab sich ein gewohntes Bild mit Werten um 19/20 Prozent bei den Älteren sowie zwischen 4 und 6 Prozent bei den Jüngeren. Der 3. Dezember aber brachte dann schließlich den niedrigsten Marktanteil des Durchlaufs ein: Zum ersten Mal sank er mit 18,7 Prozent unter die Schwelle von 19 Prozent, weil 3,29 Millionen zuschauten – es war das erste und einzige Mal.Zum Trost setzte in der Folge ein echter Erfolgslauf ein, der die Quoten über 4 Wochen hinweg konstant über 20 Prozent gesamt hielt, was am 7. Januar in einem (vorläufigen) Anteils-Rekord der Staffel von 20,9 Prozent (3,66 Millionen) mündete. In Anbetracht von passablen 7,8 Prozent stellte sich mit Bezug zu den Leuten zwischen 14 und 49 gleichfalls ein vorläufiger Bestwert heraus, der sich dank 0,22 Millionen von ihnen ergab. Sieben Tage darauf konnten in jener Altersgruppe gar noch schönere Ergebnisse vermeldet werden: Der Marktanteil kletterte weiter auf erstmals wirklich zufriedenmachende 8,2 Prozent (0,23 Millionen) – das sollte der Staffelrekord in dieser Kategorie bleiben.In der Endphase wurden diese Höhen folglich nicht mehr erreicht, die Resultate bei den unter 50-Jährigen fielen in die Zone von 4,5 und 6 Prozent zurück. Insgesamt konnte bis auf zwei 19er-Werte wieder die 20-Prozent-Marke gerissen werden. Zwei Wochen vor dem Staffelfinale am 11. März zeigen die Daten dann nochmal einen endgültigen Bestwert von stolzen 21,6 Prozent in Betracht von pfundigen 3,71 Millionen Einschaltenden. Das Finale holte am Ende zwar ein Stückchen weniger ein, es waren jedoch immerhin noch weiter hohe 20,9 Prozent zu 3,37 Millionen anwesend, zudem gings bei den jungen Leuten nochmal auf hinnehmbare 6,5 Prozent (0,14 Millionen) rauf, nachdem man zuvor bei 4 Prozent verharrte.Wenn wir nun zur großen Aufrechnung kommen, bleiben uns Durchschnitts-Zahlen von starken 20,2 Prozent (3,47 Millionen) gesamt sowie im Gegenzug mageren 5,5 Prozent (0,14 Millionen) der Jüngeren zu vermelden. Somit ergibt sich fürein krasses Gefälle zwischen älterer und junger Zuschauerschaft, welches die Tatsache bezeugt, dass die ZDF-Daytime vor allem von über 50-Jährigen konsumiert wird. Diese bringen der Krimi-Produktion in beeindruckender Konstanz aber wahrlich standesgemäße Reichweiten ein, die selbst manche Primetime-Serie nicht zustande bekommt.