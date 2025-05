TV-News

Amazons «Dinner for One»-Serie bekommt neuen Titel

Veit-Luca Roth von 14. Mai 2025, 08:21 Uhr

Unter dem Titel «Miss Sophie – Same Procedure as Every Year» feiert die Produktion der UFA Fiction auf dem Filmfest München ihre Premiere. Ende des Jahres kommt das Serien-Prequel zu Prime Video.

Wenn zwischen dem 27. Juni und 6. Juli das Filmfest München stattfindet, endet auch eine lange Wartezeit. Schon Ende 2022 hatte Prime Video eine Prequel-Serie zu «Dinner for One» angekündigt, die unter dem Arbeitstitel «Dinner for Five» von UFA Fiction produziert wurde. Auf dem Filmfest München feiert die sechsteilige Serie nun unter dem neuen Titel «Miss Sophie – Same Procedure As Every Year» ihre Premiere.



Auf dem Streamingdienst Prime Video ist der weltweite Release dann Ende dieses Jahres geplant. Die Serie spielt in England zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf einem Landsitz in der Nähe von London. Angesichts einer finanziellen Notlage beschließt die junge Miss Sophie (Alicia von Rittberg) zu heiraten und lädt fünf Heiratskandidaten auf ihr Schloss ein. Doch bevor sie ihre Wahl treffen kann, verabschiedet sich ein Kandidat freiwillig und ein anderer wird ermordet. Um den Mörder zu finden und den geeignetsten Gatten zu wählen, fordert Miss Sophie die Junggesellen zu einem abenteuerlichen Wettkampf um ihr Herz heraus. Immer an ihrer Seite ist ihr Butler James (Kostja Ullmann), der schon seit seiner Kindheit romantische Gefühle für Miss Sophie hegt. Eine zarte, aber unmöglich erscheinende Liebe wächst heran.



