Sky setzt «Diese Ochsenknechts» im September fort

TV-News

Geplant sind fünf neue Folgen. Die Dreharbeiten laufen bereits.

Der Pay-TV-Sender Sky hat vor dem heutigen Staffelfinale der Reality-Doku-Soapeine fünfteilige Verlängerung der vierten Runde angekündigt. Die fünf neuen Episoden, die bereits gedreht werden, sollen im September bei Sky und dem Streamingdienst WOW auf Abruf verfügbar und werden bei Sky One linear ausgestrahlt. Die neuen Episoden knüpfen direkt an die bisherigen Ereignisse an, verspricht Sky und kündigt einen Sommerurlaub in Griechenland, Begegnungen mit Land und Leuten, große Gefühle und eine nicht minder große Hochzeit an.„«Diese Ochsenknechts» zählt zu den meistgesehenen Titeln bei WOW, und die Familiengeschichte ist noch lange nicht auserzählt“, sagt Alexander Friedrich, Produzent bei Sky Deutschland. „Gerade in Staffel 4 spüren wir, wie eng die Verbindung zwischen dem Publikum und den Ochsenknechts geworden ist. Der Erfolg und die Beliebtheit der Serie sind für uns Grund genug, in die Verlängerung zu gehen. Der zweite Teil geht noch tiefer, wird emotionaler und mutiger.“Und auch Natascha Ochsenknecht freut sich auf die Verlängerung: „Staffel 4 Part II – und kein bisschen leiser! Wir haben gelacht, gestritten, gefeiert – und genau das lieben die Leute an uns. Der Erfolg zeigt: Unser Familienwahnsinn kommt an. Also machen wir einfach weiter – mit Spaß, Herz und einer Portion Selbstironie!“