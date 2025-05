Neuer ESPN-Streamingdienst startet

US-Fernsehen

Das neue Angebot ist für 29,99 US-Dollar pro Monat verfügbar.

Das Disney-Sportunternehmen ESPN hat den neuen Namen des eigenen Streamingdienstes abseits von ESPN+ vorgestellt. Laut Jimmy Pitaro wird das Angebot künftig einfach „ESPN“ heißen. Der unbegrenzte Tarif kostet 29,99 US-Dollar pro Monat, eine ausgewählte Option ist für 11,99 US-Dollar pro Monat erhältlich. Es wird auch Kombi-Angebote für den unbegrenzten ESPN-Tarif mit Disney+ und Hulu geben, darunter ein Sonderangebot zum Start für 29,99 US-Dollar pro Monat für die ersten 12 Monate. Zuvor war bereits bekannt gegeben worden, dass das Direktangebot für Verbraucher im Frühherbst starten wird und ESPN weiterhin über traditionelle MVPDs und DMVPDs verfügbar sein wird.„Wir bieten den Fans alles, was ESPN zu bieten hat, direkt und aus einer Hand“, so Pitaro. “Bei der Suche nach einem Namen kamen wir immer wieder auf die Tatsache zurück, dass ESPN über alle Generationen hinweg der vertrauenswürdigste, beliebteste und bekannteste Name im Sport ist und dass wir es einfach halten und auf die Stärke von ESPN setzen sollten. Unser unkomplizierter Ansatz bei der Namensgebung und Preisgestaltung wird den Fans helfen, den Überblick zu behalten, und ihnen attraktive Optionen für den Zugriff auf alle unsere Inhalte innerhalb der verbesserten ESPN-App bieten. Es wird die ultimative Sportplattform für personalisierte Erlebnisse und Funktionen sein, und darüber hinaus können Fans ESPN mit den branchenführenden Streaming-Diensten Disney+ und Hulu bündeln.“Mit dem unbegrenzten Tarif erhalten Fans Zugang zu allen linearen Netzwerken von ESPN – ESPN, ESPN2, ESPNU, SECN, ACCN, ESPNEWS, ESPN Deportes – sowie zu ESPN auf ABC, ESPN+, ESPN3, SECN+ und ACCNX, die jährlich 47.000 Live-Events, On-Demand-Wiederholungen, Studiosendungen, Originalprogramme und vieles mehr bieten. Das beispiellose Rechteportfolio von ESPN umfasst die NFL, NBA, NHL, MLB, WNBA, UFC, UFL, SEC, ACC, Big 12, College Football Playoff, 40 NCAA-Meisterschaften einschließlich der NCAA-Frauenbasketballmeisterschaft, LaLiga, Bundesliga, NWSL und FA Cup im Fußball, Australian Open, Wimbledon und US Open im Tennis, The Masters, PGA Championship, PGA TOUR und TGL im Golf, Little League World Series im Baseball und Softball, Premier Lacrosse League und vieles mehr. Zu den führenden Studiosendungen von ESPN gehören die legendären Sendungen SportsCenter, Get Up, First Take, NFL Live, The Pat McAfee Show, Pardon the Interruption, College GameDay, NBA Today und andere sowie On-Demand-Inhalte wie 30 for 30-Filme, ESPN Originals und vieles mehr.Bestehende ESPN+-Abonnenten werden automatisch Abonnenten des neuen Dienstes von ESPN, basierend auf ihrem aktuellen Abonnementstatus. Einzelabonnenten von ESPN+ erhalten den ESPN Select-Tarif, Abonnenten des Disney+ , Hulu, ESPN+-Pakets erhalten das ESPN Select-Paket.