«CMA Awards» kehren in die Bridgestone Arena zurück

US-Fernsehen

Details zum Moderator der Show und zum Ticketverkauf werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Die Country Music Association und ABC gaben bekannt, dassam Mittwoch, 19. November, in die Bridgestone Arena in Nashville zurückkehren und live auf ABC um 20:00 Uhr (Ostküstenzeit) übertragen werden. Die «Country Music's Biggest Night» wird erneut die außergewöhnlichsten Talente des Genres ins Rampenlicht rücken, herausragende Leistungen würdigen und die Exzellenz der gesamten Branche feiern. Details werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Die Zeremonie wird am nächsten Tag auch auf Hulu zu sehen sein.Wie bereits angekündigt, läuft die Qualifikationsphase für die «CMA Awards 2025» vom 1. Juli 2024 bis zum 30. Juni 2025. Potenzielle Mitglieder müssen sich bis Sonntag, den 1. Juni, bewerben, um in diesem Jahr voll stimmberechtigt zu sein. Die Nominierungsabstimmung beginnt am Montag, den 7. Juli. Die «59. CMA Awards» sind eine Produktion der Country Music Association. Robert Deaton ist der ausführende Produzent, Alan Carter ist der Regisseur und Jon Macks ist der Chefautor.Seit 1967 würdigen die «CMA Awards» die herausragenden Leistungen der einflussreichsten Künstler und Kreativen der Country-Musik. Was als kleines Bankett begann, hat sich zu einer der am meisten erwarteten Nächte der Musik entwickelt – ein Ereignis, das die Country-Musik-Community zusammenbringt, um in einer von Kollegen gewählten Feier die hellsten Stars, größten Momente und bedeutendsten Beiträge des Genres zu würdigen.