«Goldene Henne» wird am 12. September im Ersten verliehen

TV-News

Erstmals überträgt das ARD-Hauptprogramm den Publikumspreis.

Die zur Hubert Burda Media gehörende Illustrierte „Superillu“ verleiht seit 1995 den Publikumspreis. Die Verleihung fand zuletzt im November 2024 statt. In diesem Jahr wird das aus Bronze gegossene Huhn deutlich früher vergeben. Wie der gemeinsam mit der „Superillu“ veranstaltende MDR bestätigte, findet die diesjährige Gala am 12. September statt. Neu ist derweil auch, dass die Preisverleihung nicht im MDR-Fernsehen übertragen wird, der größte Publikumspreis Deutschlands wird live im Ersten ausgestrahlt.„«Die Goldene Henne» läuft zum ersten Mal im Ersten. Wir finden, dass es an der Zeit ist, zum diesjährigen Einheitsjubiläum endlich dem ganzen Land den größten Publikumspreis Deutschlands vorzustellen. Große Stars und echte Helden: die «Goldene Henne», das ist gesamtdeutsches Entertainment aus Leipzig“, erklärt MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann.«Goldene Henne»-Gastgeber und „SuperIllu“-Chefredakteur Stefan Kobus fügt an: „In diesem Jahr feiern wir gleich drei großartige Jubiläen: 30 Jahre «Goldene Henne», 35 Jahre ‚SuperIllu‘ und 35 Jahre Deutsche Einheit. Ich freue mich sehr, dass die ‚Henne‘ als gesamtdeutscher Medienpreis im 35. Jahr der Wiedervereinigung und auch zum ‚SuperIllu‘-Geburtstag jetzt live im Ersten zu sehen sein wird!“«Die Goldene Henne 2025» ist eine Produktion des MDR in Zusammenarbeit mit dem NDR und dem RBB und wird erneut in der Messe Leipzig stattfinden. Im vergangenen Jahr führten Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen durch die Verleihung. Wer in diesem Jahr auf der Bühne stehen wird, will die ARD zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.