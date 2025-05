Neue Comedy-Serie von Laurie Metcalf bei Netflix

US-Fernsehen

Dan Lecy und Rachel Sennott sind für die neue Serie verantwortlich.

Netflix hat eine neue Comedy-Serie von Dan Levy und Rachel Sheen bestellt, in der unter anderem Taylor Ortega und Laurie Metcalf die Hauptrollen verkörpern werden. Einen Titel für die neue Serie gibt es noch nicht, aber das Format soll noch in diesem Jahr in Produktion gehen und aus acht Episoden bestehen.Laut der offiziellen Beschreibung werden „zwei zutiefst unfähige Geschwister (Levy, Ortega) in die Welt des organisierten Verbrechens erpresst“. „Ich freue mich riesig, diese wirklich chaotische Familiengeschichte mit Netflix zum Leben zu erwecken”, sagte Levy. „Ich bin begeistert von dem Team, das wir sowohl hinter den Kulissen als auch vor der Kamera aufbauen. Taylor Ortega wird ein bekannter Name werden, und es ist meine Lebensaufgabe, Laurie Metcalf ‚Mutter‘ nennen zu dürfen. Ich freue mich darauf, dies mit allen teilen zu können.“Es ist die erste Serie im Rahmen von Levys Global-Deal mit Netflix über sein Unternehmen Not a Real Production Company. Bereits zuvor veröffentlichte Netflix Levys Regiedebüt «Good Grief», in dem er auch die Hauptrolle spielte und das Drehbuch schrieb. Es ist Levys zweite Originalserie nach seinem Durchbruch mit «Schitt's Creek».