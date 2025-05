Fünfte und sechste «Bridgerton»-Staffel unter Dach und Fach

England

Demnächst werden wieder die Aufnahmen gestartet, denn die Serie von Rhonda Rhimes bekommt zwei weitere Staffeln.

Erst im kommenden Jahr setzt Netflix die Seriemit der vierten Staffel fort. Sollte es in diesem Tempo weitergehen, dann können die Fans noch Jahre mit der Serie leben. Der Streaminganbieter aus Los Gatos hat bereits eine fünfte und Staffel von der Produktionsfirma von Mastermind Shonda Rhimes geordert.Neben Luke Thompson und Yerin Ha spielen in der vierten Staffel Jonathan Bailey, Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (Stimme der Erzählerin Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Masali Baduza (Michaela Stirling), Coughlan, Dodd, Daniel Francis (Lord Marcus Anderson), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Hunt, Martins Imhangbe (Will Mondrich), Jessie, Newton, Golda Rosheuvel (Königin Charlotte), Tilston, Polly Walker (Portia Featherington), Emma Naomi (Alice Mondrich) und Hugh Sachs (Brimsley).Das passierte im Finale der dritten Staffel: Am Tag nach ihrer Hochzeit erleben Colin und Penelope einen frostigen Start in ihre Ehe. Cressida erpresst Penelope um 10.000 Pfund und droht, ihre Identität als Lady Whistledown zu enthüllen. Cressida verrät Penelope an Portia, was zu einer wütenden Konfrontation führt. Portia verlangt Verschwiegenheit, um eine Annullierung zu vermeiden, aber Penelope informiert Colin und Eloise über Cressidas Plan. Colins Versuch, mit Cressida zu verhandeln, scheitert, woraufhin sie ihre Forderung auf 20.000 Pfund erhöht. Penelope übernimmt die Initiative und offenbart Königin Charlotte und der Familie Bridgerton ihre Identität als Whistledown. Auf einem Ball ihrer Schwestern gesteht Penelope öffentlich, was die Gesellschaft schockiert, ihr aber die Milde der Königin einbringt. Penelopes Selbstbewusstsein lässt ihre Beziehung zu Colin wieder aufleben und sie versöhnen sich. Währenddessen erkundet Benedict seine romantischen Grenzen, indem er sich mit Lady Arnold und ihrem Freund Paul vergnügt, aber nachdem Lady Arnold ihm sagt, dass sie eine feste Beziehung nur mit ihm will, trennt sich Benedict von Lady Arnold und Paul, da er derzeit keine feste Beziehung will. Francesca und John heiraten und planen, mit Johns Cousine Michaela nach Schottland zu ziehen; Eloise möchte mitkommen, worauf Francesca zustimmt. Die Episode endet mit einem Rückblick, der Penelope und Colin als glückliche Eltern des neuen Lord Featherington und beide als erfolgreiche Autoren zeigt, wobei Penelope Lady Whistledown aufgibt, um unter ihrem eigenen Namen zu schreiben.