Netflix bestellt zweite «Four Seasons»-Staffel

US-Fernsehen

Erneut sollen acht Episoden entstehen, wovon zwei jeweils in einer Jahreszeit spielen.

Der Streamingdienst Netflix hat die Universal Television-Serieum eine zweite Staffel verlängert. Die Serie startete am 1. Mai und verbuchte gute Zuschauerzahlen. «The Four Seasons» basiert auf dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 1981. Fey spielt neben Will Forte, Colman Domingo, Marco Calvani, Steve Carell und Kerri Kenney-Silver.Im Frühling trifft sich eine Gruppe von sechs langjährigen Freunden – Nick , Anne, Kate, Jack, Danny und Claude – in Nicks und Annes Haus am See, um dort ein Wochenende zu verbringen. Während einer Wanderung verrät Nick Danny und Jack, dass er nach 25 Jahren Ehe die Scheidung von Anne plant. Danny und Jack haben nun Schwierigkeiten, dies ihren Ehepartnern mitzuteilen.In der Apotheke hört Kate zufällig, wie Claude mit einem Apotheker über Medikamente für seinen Mann spricht. Kate fragt Claude nach Dannys Medikamenten und Claude verrät ihr, dass Danny ein Herzleiden hat, weshalb ihm ein Stent eingesetzt werden muss. In dieser Nacht erzählt Jack Kate im Bett, dass Nick Anne verlassen wird. Am nächsten Morgen erfahren Kate, Jack und Danny, dass Anne eine Feier zum 25. Hochzeitstag mit einer Erneuerung des Eheversprechens plant.