Robert Pattinson dreht neuen Netflix-Film

Kino-News

Denzel Washington und Daisy Edgar-Jones werden in dem Raubspielfilm ebenfalls zu sehen sein.

Für den neuen Netflix-Raubspielfilmkonnte Netflix Denzel Washington, Robert Pattinson und Daisy Edgar-Jones verpflichten. Oscar-Nominierter Fernando Meirelles («City of God» übernimmt den Regie-Posten. Simon Kinberg («Mr. & Mrs. Smith») hat das Drehbuch verfasst, Genre Films wird den Streifen herstellen.«Here Comes the Flood» erzählt die Geschichte eines Bankwächters, der mit einem Meisterdieb einen Raubüberfall plant, den Aufstieg und Fall seiner Beziehung zu einer Bankangestellten und eine Reihe von Wendungen, die das Betrugsspiel aufdecken, das im Mittelpunkt des Ganzen steht. Laut der offiziellen Beschreibung von Netflix ist das ein „unkonventioneller Heist-Movie über einen Bankwächter, eine Bankangestellte und einen Meisterdieb in einem tödlichen Spiel aus Betrug und Verrat“.Washington wird ab 22. August in dem Kinofilm «Highest 2 Lowest» zu sehen sein. Der Spielfilm, der in Cannes Premiere feiert, ist auch ab 5. September bei AppleTV+ zu sehen. Edgar-Jones ist bekannt aus «Twisters». Nachdem Pattinson in «Twilight» dabei war, spielte er unter anderem auch die Hauptrolle in «The Batman».