Upfronts 2025/26: Netflix will Werbung verkaufen

Schwerpunkt

Am Mittwoch stellte der Streamingdienst nicht nur seine Serien vor, sondern auch die zahlreichen Werbemöglichkeiten.

Netflix hat bei seiner dritten Upfront-Veranstaltung eindrucksvoll gezeigt, wie der Streaming-Gigant seine Stellung auf dem Werbemarkt und im Content-Bereich weiter ausbaut. Amy Reinhard, Präsidentin für Werbung bei Netflix, eröffnete die Veranstaltung mit beeindruckenden Zahlen: Über 94 Millionen monatlich aktive Nutzer weltweit greifen inzwischen auf das werbefinanzierte Abo-Modell zu. Besonders bemerkenswert: Netflix erreicht in den USA mehr 18- bis 34-Jährige als jede andere lineare oder kabelgebundene Plattform. Dabei verbringen Nutzer in den USA durchschnittlich 41 Stunden im Monat mit Netflix – ein deutliches Zeichen für hohe Engagement-Werte.Laut Reinhard liegt der Vorteil von Netflix nicht nur im Content, sondern auch in der Innovationskraft der eigenen Technologie: „Unsere Superkraft war schon immer, dass wir beides haben – großartige Technologie und großartige Unterhaltung.“ Werbeanzeigen auf Netflix erzielen laut internen Daten achtmal höhere Markenbeliebtheit, 162 Prozent höhere Verkaufszahlen pro Impression und dreimal so hohe Kaufabsicht im Vergleich zum CTV-Durchschnitt.Mit der neu vorgestellten Netflix Ads Suite, einer hauseigenen Werbeplattform, geht das Unternehmen den nächsten Schritt. Bereits in den USA und Kanada aktiv, wird die Plattform nächste Woche in Europa und Afrika starten und bis Juni in allen zwölf werbefinanzierten Märkten verfügbar sein. Um die Vorteile der Plattform zu demonstrieren, kam ein prominenter Netflix-Charakter zum Einsatz: Emily Cooper (Lily Collins aus «Emily in Paris») erklärte, dass Werbekunden künftig aus über 100 Interessen in 17 Kategorien auswählen können.Die Ads Suite bietet vier Hauptvorteile: Erstens, verbesserte Datenfähigkeiten – durch Integration von First-Party-Daten über LiveRamp oder direkt mit Netflix, inklusive sicherer Datenräume mit Partnern wie Experian und Acxiom. Zweitens, flexiblere Kaufoptionen – von programmatischen Deals bis hin zu maßgeschneiderten Partnerschaften. Drittens, ausgeweitete Messlösungen – etwa mit einer neuen Brand-Lift-Methode, die Betrachtungsverhalten und Markenwahrnehmung verknüpft. Und viertens, innovative Werbeformate – etwa interaktive Midrolls und personalisierte Pausenformate mit Overlays, Call-to-Actions und Second-Screen-Funktionen, die bis 2026 weltweit verfügbar sein sollen.CMO Marian Lee sprach anschließend über die kreative Seite der Markenpartnerschaften. Sie versprach Werbekunden die gleiche kreative Aufmerksamkeit, die auch Netflix-eigene Kampagnen genießen. Lee hob hervor, dass Netflix 2023 mehr Titel in den Nielsen-Top-10 platzieren konnte als alle anderen Streamingdienste zusammen. Neue Kampagnen mit Wendy’s, Cheetos und Booking.com sollen den Hype rund um die zweite Staffel von «Wednesday» zusätzlich verstärken.Chief Content Officer Bela Bajaria betonte, dass Netflix keinen traditionellen Sendeplan verfolgt, sondern global denkt: „Ich programmiere keine Slots, sondern ein ganzjähriges Programm.“ Neben neuen Staffeln etablierter Serien wie «Bridgerton», «Love on the Spectrum», «The Diplomat» und «My Life with the Walter Boys» kündigte sie auch eine Reihe neuer Inhalte an.: Ein düsteres Coming-of-Age-Drama über eine Gruppe von Mädchen mit prophetischen Visionen.: Ein schwarzer Sheriff jagt in einer konservativen Kleinstadt einen Serienkiller.: Die legendäre Talentshow kehrt zurück – live, modernisiert und aufgeladen.: Ein Heist-Drama mit Denzel Washington und Daisy Edgar-Jones.: Jamie Foxx spielt einen Trainer, der nach einer Tragödie das US-Olympiaboxteam neu aufbaut.Auch Comedy-Fans dürfen sich freuen: Neben einem neuen Format mit Dan Levy und Serien wie «Bad Thoughts», «GOLF» und «Tyler Perry’s She the People» kommen auch mehrere neue Stand-up-Specials, unter anderem von Kevin Hart, Taylor Tomlinson, Mike Birbiglia und Sarah Silverman. Im Sportbereich bringt Netflix neue Formate wie «America’s Team: The Gambler and His Cowboys» über die Dallas Cowboys und «Power Moves with Shaquille O’Neal». Auch eine Doku über Deion Sanders («PRIME TIME») und ein Porträt von Tennis-Star Rafa sind geplant.Zusätzlich baut Netflix sein Dokumentarfilm-Angebot aus: Geplant sind unter anderem, eine Victoria-Beckham-Doku sowie eine Serie über. Auchundgehören zu den angekündigten Doku-Formaten.Im Bereich Spielfilme stehen neue Titel wie(mit Charlize Theron),und das Weihnachtsdramaauf dem Plan. Besonders vielversprechend ist, bei dem Guillermo del Toro Regie führt, sowie, eine Kriegsgeschichte mit Sportelementen.Für 2025 und darüber hinaus stehen unzählige Rückkehrer auf dem Programm – darunter(Staffel 5),(Staffel 4),(Staffel 5),(Staffel 3),(Staffel 4),(Staffel 2) und viele mehr. Auch neue Staffeln vonundsind angekündigt. Außerdem kommen(Staffel 2),(Staffel 2),(Staffel 2),(Staffel 2),(Staffel 2),(Staffel 2),(Staffel 2),(Staffel 8),(Staffel 4),(Staffel 2),(Staffel 3),(Staffel 2),(Staffel 2),(Staffel 2),(Staffel 2),(Staffel 4),(Teil 4),(Staffel 2),(Staffel 3),(Staffel 2),(Staffel 2),(Staffel 5),(Staffel 2),(Staffel 3),(Staffel 3),(Staffel 2),(Staffel 4),(Staffel 2),(Staffel 2),(Staffel 5),(Staffel 2),(Staffel 2),(Teil 7),(Staffel 2),(Staffel 7),(Staffel 2) und(Staffel 3)Die Upfront-Präsentation macht deutlich: Netflix ist gekommen, um auch im Werbemarkt eine dominierende Rolle zu spielen – und dabei den Content nie aus den Augen zu verlieren.