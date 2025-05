TV-News

Barbara Salesch bekommt Primetime-Special

Veit-Luca Roth von 14. Mai 2025, 10:38 Uhr

Am 10. Juni verhandelt die TV-Richterin nicht nur am Nachmittag, sondern auch um 20:15 Uhr. RTL verspricht den „größten Prozess“ in Salesch‘ Leben.

Seit Barbara Salesch im September 2022 auf die Bildschirme zurückgekehrt ist, liefert die TV-Richterin für «Barbara Salesch – Das Strafgericht» fünf Fälle. Nun belohnt der Kölner Sender die 75-Jährige mit einem 90-minütigen Primetime-Special, das am 10. Juni und 20:15 Uhr bei RTL und RTL+ zu sehen ist.



In «Barbara Salesch – Der größte Prozess ihres Lebens: Die Tote im Rhein» präsentiert die scharfsinnige Juristin ihren bisher aufsehenerregendsten Fall. Darin wird eine Leiche einer verheirateten Frau im Rhein entdeckt, die acht Jahre zuvor verschwand. Damals war sie auf einer Dating-App aktiv. Nun wurde sie gefunden – ihr Aussehen wurde offensichtlich bewusst stark verändert. Alles deutet auf ein langjähriges Martyrium hin. Die Ermittlungen führen in ein verstecktes Verlies, das jahrelang verborgen blieb. Zwischen verletzten Egos, unterdrückter Wahrheit und toxischen Beziehungen rekonstruiert Barbara Salesch in der Verhandlung die Leidensgeschichte des Opfers, die schon lange vor der eigentlichen Tat im engsten Umfeld der Toten beginnt. Neue Zeugen und Beweismittel werfen Fragen und Zweifel auf – bis ein kleines, vorher übersehenes Detail die Aufklärung des Mordfalls einleitet.



Für das Special wurden Außenmotiv-Szenen gedreht, die die einzelnen Prozesstage dynamisch durchbrechen sollen. Gedreht wurde unter anderem am Kölner Oberlandesgericht. Neben Barbara Salesch standen auch Bernd Römer als Oberstaatsanwalt, Ulrike Tasic als Strafverteidigern, Tijen Kortak als Anwältin der Nebenklage und Rechtsanwalt Malte Höch vor der Kamera.



„Für mich war es interessant, einen Mordfall aus Sicht einer Richterin erzählen zu können. Juristisch natürlich präzise, aber auch für das Beleuchten der Hintergründe, der sozialen Bezüge und der Motive war genug Zeit. Und zugleich menschlich sehr berührend. Die Vielschichtigkeit macht diesen Film für mich so besonders“, erklärt Barbara Salesch. «Barbara Salesch – Der größte Prozess ihres Lebens: Die Tote im Rhein» ist eine Produktion von Filmpool Entertainment. Seit Barbara Salesch im September 2022 auf die Bildschirme zurückgekehrt ist, liefert die TV-Richterin für RTL kontinuierlich ab. Pro Woche verhandelt sie infünf Fälle. Nun belohnt der Kölner Sender die 75-Jährige mit einem 90-minütigen Primetime-Special, das am 10. Juni und 20:15 Uhr bei RTL und RTL+ zu sehen ist.Inpräsentiert die scharfsinnige Juristin ihren bisher aufsehenerregendsten Fall. Darin wird eine Leiche einer verheirateten Frau im Rhein entdeckt, die acht Jahre zuvor verschwand. Damals war sie auf einer Dating-App aktiv. Nun wurde sie gefunden – ihr Aussehen wurde offensichtlich bewusst stark verändert. Alles deutet auf ein langjähriges Martyrium hin. Die Ermittlungen führen in ein verstecktes Verlies, das jahrelang verborgen blieb. Zwischen verletzten Egos, unterdrückter Wahrheit und toxischen Beziehungen rekonstruiert Barbara Salesch in der Verhandlung die Leidensgeschichte des Opfers, die schon lange vor der eigentlichen Tat im engsten Umfeld der Toten beginnt. Neue Zeugen und Beweismittel werfen Fragen und Zweifel auf – bis ein kleines, vorher übersehenes Detail die Aufklärung des Mordfalls einleitet.Für das Special wurden Außenmotiv-Szenen gedreht, die die einzelnen Prozesstage dynamisch durchbrechen sollen. Gedreht wurde unter anderem am Kölner Oberlandesgericht. Neben Barbara Salesch standen auch Bernd Römer als Oberstaatsanwalt, Ulrike Tasic als Strafverteidigern, Tijen Kortak als Anwältin der Nebenklage und Rechtsanwalt Malte Höch vor der Kamera.„Für mich war es interessant, einen Mordfall aus Sicht einer Richterin erzählen zu können. Juristisch natürlich präzise, aber auch für das Beleuchten der Hintergründe, der sozialen Bezüge und der Motive war genug Zeit. Und zugleich menschlich sehr berührend. Die Vielschichtigkeit macht diesen Film für mich so besonders“, erklärt Barbara Salesch. «Barbara Salesch – Der größte Prozess ihres Lebens: Die Tote im Rhein» ist eine Produktion von Filmpool Entertainment.

vorheriger Artikel

nächster Artikel