Neue Kinderserie «Not a Box»

US-Fernsehen

Vorschulkinder können ihrer Fantasie freien Lauf lassen, denn Apple TV+ kündigt die brandneue Zeichentrickseriean, die am Freitag, dem 13. Juni, weltweit Premiere feiert. Die Serie ist inspiriert von dem beliebten, preisgekrönten Kinderbilderbuch mit dem gleichen Titel der New York Times-Bestsellerautorin und Illustratorin Antoinette Portis.Mit Isabel Birch als Riley und Ian James Corlett («Dragon Ball Z») als Erwachsener lädt die achtteilige Serie junge Zuschauer und ihre Familien dazu ein, zu gestalten, zu entdecken und zu feiern, während sie in eine reichhaltige Welt voller Umgebungen, Charaktere und Begegnungen eintauchen, die so grenzenlos ist wie ihre Fantasie.«Not a Box» wird von Dete Meserves Silver Creek Falls Entertainment produziert, wobei Meserve als ausführende Produzentin fungiert. Die Serie wurde von Emmy-Preisträger Michael Rabb geschrieben und co-produziert. Die Animation stammt von Passion Pictures mit den ausführenden Produzenten Debbie Crosscup und Andrew Ruhemann unter der Regie von Siri Melchior. Weitere ausführende Produzenten sind Harry Lowell für NiteLite Pictures sowie Angus Wall und Linda Carlson für Rock Paper Scissors. Kate Robinson, Direktorin der Sir Ken Robinson Foundation und Tochter von Sir Ken Robinson, fungiert im Rahmen der Changemakers-Initiative von Apple TV+ als Expertin für Fantasie und Kreativität in der Serie. Robinson ist Mitautorin des Manifests ihres verstorbenen Vaters „Imagine If... Creating a Future for Us All“, das feiert, wie die Kraft der Fantasie die Welt erschaffen und neu erschaffen kann.