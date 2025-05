0,57 Millionen sehen, wie Christopher in die Pornobranche geht

Quotennews

RTLZWEI strahlte am Dienstagabend eine neue Folge von «Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?» aus.

Der ehemalige Ex-Gefängnisinsasse Christopher (33) stand am Dienstagabend im Mittelpunkt der neuen-Ausgabe. Die Folge „Ein sündiger Plan“ zeigt den jungen Mann, wie er in der Pornobranche mit einfachen Mitteln durchstarten wollte. Eine bekannte Darstellerin hat der Arbeitsverweigerer scheinbar überzeugen können. Die neue Folge sahen 0,57 Millionen Zuschauer, dies führte zu 2,7 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum waren 0,22 Millionen anwesend, das brachte 5,2 Prozent.Um 22.15 Uhr folgte eine Wiederholung von «Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?» aus dem Jahr 2023. Hier ging es um den 37-jährigen Archie, der zum Rap-Star durchstarten wollte. Der Dreh eines Rap-Videos stand bei dieser Folge an. 0,38 Millionen Menschen sahen ab 22.15 Uhr die Geschichte, der Marktanteil belief sich auf 3,2 Prozent. Unter den jungen Menschen wurden 0,10 Millionen gezählt, der Marktanteil sorgte für 4,1 Prozent. Im Mai 2025 hat der Sänger und Sozialhilfeempfänger 1.250 Abonnenten bei YouTube und 154 Follower bei Instagram.Um 16.00 Uhr verbuchteweiterhin maue Zahlen. Am Montag sahen nur 0,14 Millionen Menschen den Auftakt, die zweite Folge brachte 0,14 Millionen. Der Gesamtmarktanteil belief sich auf 1,9 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,03 Millionen gezählt, das bedeutete 2,9 Prozent Marktanteil.