Fabian Hambüchen bleibt Olympia-Experte für WBD

TV-News

Bei den Winterspielen in Mailand-Cortina 2026 und Sommerspielen in Los Angeles 2028 wird Hambüchen wieder vor den Eurosport-Kameras stehen.

Derzeit sorgt Fabian Hambüchen bei der RTL-Show «Let’s Dance» für fulminante Tanzeinlagen, doch schon bald wird er das Tanzparkett für ein Mikrofon eintauschen. Der Olympiasieger von 2016 wird weiterhin als Olympia-Experte für Warner Bros. Discovery (WBD) fungieren. Dies gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt. Hambüchen wird auch bei den Olympischen Winterspielen Mailand-Cortina 2026 sowie bei den Olympischen Spielen Los Angeles 2028 für die Sender und Plattformen von WBD am Puls der Spiele berichten. Hambüchen ist seit 2018 Teil des Eurosport-Teams.„Olympia begleitet mich schon mein Leben lang. Bereits als Kind träumte ich vom Olympiasieg, als Athlet verwirklichte ich mir diesen Traum und heute lebe ich diese Leidenschaft weiter als Experte und Moderator am Mikrofon. Die Perspektive hat sich geändert, die Leidenschaft ist geblieben. Seit PyeongChang 2018 darf ich diesen besonderen Olympia-Spirit aus einem neuen Blickwinkel erleben und mitgestalten – und mich dabei stets weiterentwickeln. Dass ich diese Reise nun bis 2028 fortsetzen kann, und wir weiter die Spiele unterhaltsam, auf Augenhöhe, mit großem Storytelling und dem besten Expertenteam erzählen werden, erfüllt mich mit großer Freude und echter Dankbarkeit“, sagt Fabian Hambüchen, dem die Geschichten der Athleten besonders am Herzen liegen.„Mir geht es nicht darum, laut zu sein oder Schlagzeilen zu produzieren. Ich möchte zuhören, hinterfragen, verstehen – und mit meiner Erfahrung aus 15 Jahren Spitzensport echte Geschichten erzählen. Geschichten voller Emotionen, Leidenschaft und Menschlichkeit. Ich habe einen tiefen Respekt vor den Athlet:innen und weiß, was in ihnen vorgeht – nach einem großen Triumph, aber auch in Momenten der Enttäuschung. Diese Nähe ermöglicht Gespräche, die unter die Oberfläche gehen. Und genau das ist mein Antrieb: mit Empathie, Neugier und echter Begeisterung dabei zu sein, wenn Sportgeschichte geschrieben wird“, so Hambüchen.„Ich freue mich sehr, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Fabian bis mindestens LA 2028 fortsetzen und mit ihm unser Storytelling, das Premium-Sport mit bester Unterhaltung kombiniert, weiter ausbauen werden. Seine Leidenschaft für den Sport, sein Gespür für besondere Geschichten und seine professionelle, zugleich menschliche Art verkörpern genau das, wofür unsere DNA steht. Insbesondere bei einem Ereignis wie den Olympischen Spielen, das emotional wie sportlich absolute Ausnahmesituationen schafft, ist die Perspektive ehemaliger Spitzensportler:innen für unsere Berichterstattung von unschätzbarem Wert. Fabian Hambüchen weiß genau, wie sich diese Momente anfühlen – und genau das macht ihn so glaubwürdig, nahbar und authentisch“, sagt Jochen Gundel, Head of Sports bei Warner Bros. Discovery Deutschland.