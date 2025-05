WBD: Max bekommt seinen alten Namen

Schwerpunkt

Die Marken von Warner Bros. Discovery sollen an Werbekunden verkauft werden, TNT produziert seit Jahren wieder eine eigene Serie und HGTV renoviert die «Bachelor»-Villa. Außerdem wurde der zweite «Game of Thrones»-Spin-Off auf 2026 verschoben.

Die neuen Programme

Warner Bros. Discovery-Chef David Zaslav überraschte die Werbeindustrie am Mittwoch mit der Ankündigung, dass der Streamingdienst Max seinen alten Namen HBO Max zurückerhält. Vor eineinhalb Monaten führte das Unternehmen ein neues Max-Logo ein, das bereits im Sommer wieder abgelöst wird. Erst vor zwei Jahren hatte sich der Streamingdienst von seinem früheren Namen getrennt. Zwischenzeitlich wurden fast alle Eigenproduktionen zu HBO verschoben. Zu den wenigen Eigeninhalten gehörten zuletzt nur noch «The Pitt», «And Just Like That» und «Hacks».David Zaslav, Präsident und CEO von Warner Bros. Discovery, sagte: „Das starke Wachstum, das wir bei unserem globalen Streamingdienst verzeichnen, basiert auf der Qualität unserer Programme. Heute bringen wir HBO, die Marke, die für höchste Qualität in den Medien steht, zurück, um dieses Wachstum in den kommenden Jahren weiter zu beschleunigen.“Der unter einer hohen Schuldenlast leidende Betrieb möchte profitabler werden, weshalb auch die Marken wie «Harry Potter», «The Big Bang Theory» und «Batman» für die Werbeindustrie genutzt werden sollen. „Das Publikum hat eine tiefe Verbindung zu unseren Geschichten, und diese Verbindung möchten wir unseren Partnern bieten”, sagte Sheereen Russell, Executive Vice President of Client Partnerships bei Warner Bros. Discovery, in einer Erklärung. „Durch die Verbindung neuer Ideen mit der Vertrautheit unserer beliebten Welten und Charaktere ermöglichen wir es Marketingfachleuten, kulturelle Gespräche anzuregen und Verbraucher mit bedeutungsvollen Momenten zu begeistern.“Channing Dungey ist seit fünf Monaten Geschäftsführerin der Warner Bros. Television Group sowie der US-Networks des ehemaligen Discovery-Konzerns. Dungey war früher Unterhaltungschefin von ABC und bringt zahlreiche neue Factual-Formate mit. Zu den größten Titeln gehört, das natürlich eine Anspielung auf «Dancing with the Stars» ist. Sogar der frühere Moderator Tom Bergeron wurde abgeworben, um die Sendung innerhalb der Discovery-„Shark Week“ zu moderieren. Da Warner Bros. auch Eigentümer von «The Bachelor» ist, wird HGTV auchmit früheren Reality-Show-Kandidaten ausstrahlen.Für Food Network kommt die Showmit Oscar-Preisträgerin Octavia Spencer. Fuy Fieri moderiert zusätzlich auch noch. Bei Investigation Discovery arbeitet Dick Wolf an einer neuen Anthologie-Serie, die sich mit Top-Kriminalfällen beschäftigt. Inuntersucht Jennifer Love Hewitt, wie ein Mord Menschen beeinflusste. Bei OWN kommt: Houston, eine Kopie von «The Real Housewives» mit People of Color.Magnolia Network, der Sender von Chip und Joanna Gaines, startet die neue Reality-Show. „Diese Serie greift etwas auf, woran wir schon immer geglaubt haben: dass man sich durch das Entfliehen aus dem Trubel des Alltags wieder auf das Wesentliche besinnen kann”, so Chip und Joanna Gaines. „Sie beweist, dass unabhängig davon, wo man sich befindet, die Menschen, mit denen man sein Zuhause teilt, das Wichtigste sind.” In der Serie kommen drei Familien aus verschiedenen Teilen des Landes in der Wildnis zusammen. Sie sind umgeben von zehntausend Hektar Natur und müssen ohne moderne Annehmlichkeiten wie Technologie, fließendes Wasser oder Strom auskommen. Die Familien Lopers (Alabama), Hanna-Riggs (Texas) und Halls (Florida) müssen acht Wochen lang an der Grenze leben, ihre Unterkünfte verstärken, Vieh züchten, Nahrung sammeln und ihre Vorräte rationieren. Durch diese eindringliche Erfahrung müssen die Familien über ihre Beziehungen nachdenken und sich den Herausforderungen eines Lebens im Stil der 1880er Jahre stellen.Im vergangenen Jahr wurden mehrere Milliarden US-Dollar auf die Sender TBS und TNT abgeschrieben, weil Konzernchef David Zaslav ohne NBA-Basketballspiele keine Chance mehr sah. Dungey kündigte an, dass die Arztserie «The Pitt» mit Noah Wyle im Herbst bei TNT laufen werde. Unklar ist der Status der TNT-Eigenproduktion High, die sich um die Vernehmung Saddam Husseins im Jahr 2003 dreht. Das Format basiert auf dem Buch des CIA-Agenten John Nixon und heißt „Debriefing the President“. Derzeit prüft man einen Kontrakt mit Netflix, wie er schon mit Netflix funktioniere. Warner Bros. Television soll zahlreiche Serien für TBS/TNT herstellen, die dann gewinnbringend an Netflix veräußert werden. Doch unklar ist, inwiefern sich dieser Deal mit der weltweiten Verbreitung von HBO überschneidet. Bislang ist das Unternehmen mit The CW und HBO allerdings das zweigleisige Fahren gewöhnt.Die Animationssender Cartoon Network und Adult Swim sind noch nicht abgeschrieben. So wurde unter anderemverlängert undläuft großartig. Es sind mehr DC-Programme für die Animationssender geplant. Fans von «Game of Thrones» müssen sich gedulden: Das neue Spin-offsollte ursprünglich 2025 anlaufen, wird allerdings auf 2026 verschoben. Die vollständige Beschreibung der Serie lautet: „Ein Jahrhundert vor den Ereignissen von Game of Thrones wanderten zwei ungewöhnliche Helden durch Westeros ... Ein junger, naiver, aber mutiger Ritter namens Ser Duncan der Große und sein kleiner Knappe Egg. In einer Zeit, in der die Targaryen noch den Eisernen Thron innehaben und die Erinnerung an den letzten Drachen noch nicht verblasst ist, erwarten diese ungleichen Freunde große Schicksale, mächtige Feinde und gefährliche Abenteuer.”(Food Network)Nach dem Saisonfinale von «Tournament of Champions», das die höchsten Einschaltquoten für Food Network seit zwei Jahren erzielte, erweckt der Emmy-preisgekrönte Moderator und Gastronom Guy Fieri sein legendäres „Flavortown“ zum Leben. In der neuen Wettbewerbsreihe, die Anfang 2026 auf Food Network und HBO Max Premiere feiern soll, nehmen zwei furchtlose Köche Guys Einladung in die epische Restaurantmeile im Herzen des Flavortown Square an. Ihr Ziel ist es, zu beweisen, dass sie das nötige Kochkönnen haben, um in jeder erdenklichen Küche ein Gewinnergericht zuzubereiten – vom fantastischen Smashburger im engen Food Truck bis zum Michelin-würdigen Abendessen in der hochmodernen Küche eines Gourmetrestaurants. Der Koch, der in jeder Runde das beste Gericht zubereitet, darf sich sein kulinarisches Abenteuer selbst aussuchen, indem er das Restaurant und die Küche auswählt, die er als Nächstes in Angriff nehmen muss. In der Stadt, die Guy aufgebaut hat, kann die Wahl des richtigen Restaurants über das Schicksal entscheiden.(Food Network)Die Oscar-Preisträgerin Octavia Spencer kehrt zu ihren südstaatlichen Wurzeln zurück und moderiert einen generationsübergreifenden Kochwettbewerb, bei dem geheime Familienrezepte und Traditionen gefeiert werden. Es geht um Stolz und sehr persönliche Dinge, wenn Duos um einen Preis von 10.000 Dollar kämpfen. Vor der Kulisse von New Orleans wird der südstaatliche Kochkönig und Experte Edgar „Dook“ Chase von Gastjuroren und Octavias prominenten Freunden begleitet, darunter Reese Witherspoon, Jessica Chastain, Danielle Brooks, Eric Stonestreet, Tina Knowles, Kandi Burruss, Tim Gunn und Al Roker mit seiner Tochter Leila.(OWN)In dieser von Jesse Collins Entertainment produzierten Reality-Serie, ihrem ersten Ausflug in den Bereich der unskripteten Ensemble-Serien, wird eine dynamische Schwesternschaft erfolgreicher schwarzer Frauen im pulsierenden Herzen von Houston begleitet. Diese Frauen definieren neu, was es bedeutet, Chefin, Ehefrau und Mutter zu sein, während sie sich durch ein Labyrinth einzigartiger täglicher Herausforderungen navigieren. Obwohl sie „scheinbar alles haben“, sind sie mit Unsicherheiten und dem Druck konfrontiert, ein perfektes Image aufrechtzuerhalten. Ihre unzerbrechliche Freundschaft und gegenseitige Unterstützung helfen ihnen, sich über das Chaos zu erheben und sich daran zu erinnern, dass es in Ordnung ist, „perfekt unvollkommen“ zu sein. Die Serie wird im Sommer 2025 auf OWN Premiere feiern.(Discovery)Moderiert vom Emmy-preisgekrönten Fernsehmoderator Tom Bergeron ist «Dancing With Sharks» eine neue Sonderausgabe der Shark Week 2025. Sie zeigt einen beispiellosen Unterwasser-Tanzwettbewerb zwischen erfahrenen Tauchern und ihren Hai-Partnern. Mit einer Mischung aus Geschicklichkeit, Anmut und dem waghalsigen Streben nach dem ultimativen Unterwasser-Nervenkitzel treten fünf Taucher, die alle von einem Weltklasse-Unterwasser-Choreografen trainiert wurden, gegeneinander an, um ihre Fähigkeiten in epischen Unterwasser-Tänzen zu demonstrieren. Jeder Taucher wird versuchen, seine Konkurrenten mit Moves wie dem „Hammerhead Hoedown” und dem „Tiger Trot” zu übertrumpfen und das Tanzen mit der Gefahr neu zu definieren. Sie haben eine einzige Chance, die Jury zu beeindrucken und zum ersten Champion gekrönt zu werden.(Investigation Discovery)Die von der Golden-Globe-nominierten Schauspielerin Jennifer Love Hewitt erzählte und produzierte Serie handelt von einer Gruppe miteinander verbundener Personen, die von einem Mord aus ihrer Vergangenheit verfolgt werden. In einer Mischung aus verschiedenen Perspektiven zeichnet jede Folge den Weg auf, auf dem sich die Figuren mit den wahren Geschehnissen auseinandersetzen, Geheimnisse lüften und die Wahrheit aufdecken. Die Geschichten werden aus der Ich-Perspektive von Freunden, Familienangehörigen, Einheimischen, Journalisten und Strafverfolgungsbehörden erzählt. Die Serie wird im Sommer 2025 auf ID und HBO Max Premiere feiern.(Investigation Discovery)Vanity Fair ist bekannt für seinen tiefgehenden investigativen Journalismus und seine lange Tradition in der Berichterstattung über hochkarätige Kriminalfälle. Für diese beispiellose Zusammenarbeit schließt sich das Magazin mit Dick Wolf, dem Mastermind hinter legendären Krimiserien, und seiner Produktionsfirma Wolf Entertainment zusammen, um eine fesselnde neue Serie für Investigation Discovery zu produzieren. Investigation Discovery ist der Marktführer im Bereich True-Crime-Programme. Gemeinsam werden sie einige der beeindruckendsten Geschichten mit unvergleichlichem Zugang und außergewöhnlicher Berichterstattung präsentieren. Diese einzigartige Partnerschaft wird die unglaublichen Reportagen von Vanity Fair in einer neuen Event-Anthologie-Serie zum Leben erwecken, die von erstklassigen Dokumentarfilmern inszeniert wird und 2026 auf ID und HBO Max zu sehen sein wird.(TNT)Die Miniserie, inspiriert vom Buch „Debriefing the President“, handelt von der unerbittlichen Suche eines Mannes nach der Wahrheit, dem komplizierten Kampf einer Nation um Gerechtigkeit und den Bindungen zwischen Vätern und Söhnen. Zum ersten Mal wird die intime Geschichte zweier Männer erzählt, die im Zentrum eines der prägendsten Konflikte des 21. Jahrhunderts stehen. Im Jahr 2003 war John Nixon, ein CIA-Analyst, der erste Amerikaner, der Saddam Hussein verhörte. Während dieser Zeit begann Nixon, die möglichen Folgen der Invasion, die humanitären Schrecken und die geopolitischen Turbulenzen zu verstehen, die auf Saddams Sturz folgen würden.(HGTV)Seit mehr als 40 Staffeln verfolgen begeisterte Fans, wie Singles in den legendären Mauern der Bachelor(ette)-Villa die Liebe finden. Jetzt rückt HGTV dieses bekannte Anwesen ins Rampenlicht und verpasst ihm endlich die Renovierung, die es verdient. In der neuen Wettbewerbsvariante von Warner Bros. Unscripted Television, die 2026 auf HGTV und HBO Max Premiere feiert, kehren ehemalige Bachelor- und Bachelorette-Kandidat:innen mit professionellen Renovierungskenntnissen in das Haus zurück, um sich in verschiedenen Design-Herausforderungen zu messen und einen Geldpreis zu gewinnen.(TLC)Die lineare und im Streaming weltweit erfolgreiche Serie «90 Day Fiancé» wird mit ihrem neuesten Spin-off fortgesetzt. Die neue Staffel begleitet acht ehemalige Teilnehmer von «90 Day», die auf der Suche nach der wahren Liebe sind. Zwei Wochen lang reisen die Darsteller nach Tulum in Mexiko, um an einem exklusiven Retreat nur für Singles teilzunehmen, sich kennenzulernen, zu feiern und hoffentlich „den Richtigen“ zu finden. Was könnte schiefgehen? Oder besser gefragt: Was könnte gut gehen, wenn sie die Liebe finden? Die neue Show feiert am Montag, dem 26. Mai, um 20 Uhr auf TLC Premiere. Jede neue Folge kann am nächsten Tag auf HBO Max gestreamt werden.