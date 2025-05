Netflix setzt «Forever» fort

US-Fernsehen

Auch die Jugendserie «My Life with the Walter Boys» bekommt neue Folgen.

Mitundhat Netflix am Mittwoch zwei Young-Adult-Serien aus den Vereinigten Staaten von Amerika verlängert. Damit bekommt der Neustart «Forever» eine zweite Runde, bei «My Life with the Walter Boys» ist dies bereits die dritte Staffel. Der Streaminganbieter hat eine Runde schon vor dem Serienstart veröffentlicht.«Forever» wurde von Mara Brock Akil geschaffen und ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Judy Blume aus dem Jahr 1975, in dem die Protagonisten als schwarze Teenager aus Los Angeles im Jahr 2018 neu interpretiert werden. „In dieser Serie ging es nie nur um die erste Liebe – es ging darum, gesehen zu werden. Darum, Teenagern zu erlauben, weich, kompliziert und echt zu sein“, sagte Akil in einer Erklärung. ‚Und die Welt hat das erkannt. Staffel 2 ist unser Liebesbrief an all diejenigen, die gesagt haben: “Jaa, das ist genau mein Ding.' Wir fühlen uns geehrt, wir sind begeistert und wir sind bereit, noch tiefer zu gehen. Vielen Dank an Netflix – Staffel 2 kommt bald!“ Die Serie startet im Jahr 2018 in Los Angeles, wo zwei junge Sportler ihre erste Liebe finden. Zwei Familien mit ehrgeizigen Eltern, die ihre Kinder dazu drängen, ein Sportstipendium für das College zu bekommen.In «My Life with the Walter Boys» zieht Jackie Howard, die Tochter berühmter Modedesigner, nach dem tragischen Tod ihrer Eltern und ihrer Schwester bei einem Autounfall auf eine Ranch in Colorado. Sie wird von der langjährigen besten Freundin ihrer Mutter und deren Familie aufgenommen. Die Familie Walter besteht aus zehn Jungen und einem Mädchen. Als Jackie ihren ersten Tag beginnt, stellt sie fest, dass ihre neue Schule nichts mit ihrer Heimat New York zu tun hat. Anfangs hat Jackie Schwierigkeiten, sich einzuleben, aber als der schüchterne Alex und der geheimnisvolle Cole sich für sie einsetzen, merkt sie, dass ihr Colorado vielleicht doch gefallen könnte.