Taylor Sheridon dreht Spielfilm für Warner Bros.

Kino-News

Brandon Sklenar wird die Hauptrollen im einem Krimi-Thriller verkörpern.

Eigentlich ist «Yellowstone»-Mastermind Taylor Sheridon für Paramount Global tätig, doch der Serienmacher hat einen Film bei Warner Bros. Pictures unter gebracht. Für den Spielfilmhat er Brandon Sklenar gecastet, der aus der Serie «1923» bekannt ist. Der Krimi-Thriller ist von dem Studio auf 23. April 2027 terminiert worden.„Das Werk von Taylor Sheridan ist einfach beeindruckend und in seiner herausragenden Qualität und Beständigkeit beispiellos. Wir fühlen uns sehr geehrt, diesen Film mit ihm drehen zu dürfen“, so Michael De Luca und Pam Abdy, Co-Vorsitzende der Warner Bros. Motion Picture Group, in einer Erklärung.«F.A.S.T.» wird von David Heyman und Jeffrey Clifford von Heyday Films produziert. Derweil verhandeln Sheridan und Jenny Wood von Bosque Ranch Productions über die Produktion des Films. Das Projekt wird von Jesse Ehrman, Präsident der Produktion bei Warner Bros. Pictures, und Kevin McCormick, Executive Vice President der Produktion, betreut.