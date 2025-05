Keri Russel bleibt «The Diplomat»

US-Fernsehen

Noch vor der Premiere der dritten Staffel wurde die vierte Runde bestellt.

«Felicity»- und «The Americans»-Hauptdarstellerin Keri Russel bleibt weiter in den Diensten von Netflix . Der Streaminganbieter hat die Serieverlängert. Einen offiziellen Starttermin für die dritte Runde gibt es noch nicht, doch eine vierte Staffel wurde bereits bestellt. Rufus Sewell, Allison Janney, David Gyasi, Ali Ahn, Rory Kinnear und Ato Essandoh kehren ebenfalls zurück.Botschafterin Kate Wyler (Russell) lebt den besonderen Albtraum, dass sie bekommt, was sie will. Sie hat gerade Vizepräsidentin Grace Penn (Janney) beschuldigt, einen Terroranschlag geplant zu haben, und zugegeben, dass sie hinter dem Posten der Vizepräsidentin her ist. Doch nun ist der Präsident tot, Kates Ehemann Hal (Sewell) hat ihn möglicherweise versehentlich getötet und Grace Penn ist die Anführerin der freien Welt. Nichts davon bremst Hals Kampagne, Kate die Vizepräsidentschaft zu verschaffen. Kate schlüpft in eine Rolle, die sie nie wollte, mit einer Freiheit, die sie nie erwartet hätte, und mit einer zunehmend komplizierten Freundschaft zu Außenminister Austin Dennison (Gyasi) sowie einer beunruhigenden Verbindung zu First Gentleman Todd Penn (Whitford).“«The Diplomat» startete mit acht Episoden am 20. April 2023, am 31. Oktober 2024 kam die sechsteilige zweite Staffel heraus. Als Produktionsfirmen fungieren Let’s Not Turn This Into a Whole Big Productions und Well Red. Deborah Cahn hat die Serie erfunden. Obwohl Russel so überzeugend spielte, erhielt sie bei den Golden Globes und den Emmy Awards nur eine Nominierung.