Upfronts 2025/26: CNN startet neue Show mit «Monk»-Star

Schwerpunkt

Außerdem bekommt Eva Longora eine neue Sendung. Tom Hanks produziert eine neue Sportreihe.

Die neuen Programme

CNN Worldwide gab einen ersten Einblick in das kommende Programm von Eigenproduktionen und kündigte neue Projekte an, darunter die Fortsetzung der mit dem Primetime Emmy-Award ausgezeichneten Reihemit, die 2026 erscheinen wird, sowie die neue internationale Food- und Reiseserie, die im Herbst Premiere feiert. Weitere CNN Original Series sind(Arbeitstitel) von CNN Studios,von den Emmy-preisgekrönten ausführenden Produzenten Tom Hanks, Gary Goetzman und Mark Herzog sowie(Arbeitstitel), produziert von October Films.CNN Films wird im kommenden Jahr zwei neue Dokumentarfilme produzieren:, die autorisierte und dennoch ungefilterte Dokumentation über die Comedy-Legende unter der Regie der zweifachen Emmy-Preisträgerin Marina Zenovich, und(Arbeitstitel), die sich mit der Zunahme von Krebserkrankungen bei Erwachsenen unter 50 befasst und CNN Films erneut mit der Emmy- und Peabody-Preisträgerin Janet Tobias zusammenbringt.Anfang dieses Monats hat CNN Films sich mit Magnolia Pictures, HBO Documentary Films und Max zusammengetan, um den von Madison Wells produzierten und finanzierten Filmzu erwerben, der seine Weltpremiere beim Sundance Film Festival 2025 feierte und dort den Publikumspreis in der Kategorie „World Cinema Documentary Competition“ gewann. CNN hat außerdem die dritte Staffel der CNN-Originalseriegekauft, die am Samstag, dem 6. September, um 21 Uhr Premiere haben wird. Diese Serie wird weiterhin das Samstagabend-Programm des Senders mit aktuellen Unterhaltungssendungen bereichern, das CNN zu einem der beliebtesten Kabelkanäle am Samstagabend gemacht hat.Frankreich wird oft als die Hauptstadt der Welt bezeichnet und ist seit langem ein Synonym für kulinarische Spitzenleistungen. In der Tradition ihrer Reisen in «Searching for Mexico» und «Searching for Spain» entdeckt Longoria nun die legendären Ursprünge der französischen Küche, wo das kulinarische Erlebnis erstmals zu einer Kunstform erhoben wurde. In verschiedenen Regionen wird Longoria an der Schnittstelle zwischen jahrhundertealter gastronomischer Tradition und modernster Kreativität in einem Land stehen, dessen nationale Identität durch seine reiche kulinarische Geschichte geprägt ist. Die von Hyphenate Media Group produzierte Serie wird 2026 Premiere feiern.Die Sendung zeigt den authentischen Tony hinter den neurotischen Figuren, die er spielt – einen leidenschaftlichen Feinschmecker, der aus einer großen Familie von Hobbyköchen stammt und heute fest in der New Yorker Restaurantwelt verwurzelt ist. In dieser köstlichen neuen Doku-Serie begibt sich Shalhoub auf eine kulinarische Reise um die Welt, bei der Brot als Tor zu einer Vielzahl internationaler Küchen und Kulturen dient. Brot ist das ultimative Komfortessen und die Grundlage jeder gemeinsamen Mahlzeit. Shalhoub wird mit einer Reihe von Charakteren, die er in allen Ecken der Welt trifft, Brot backen und teilen. Von Baguettes über Brötchen und Fladenbrot bis hin zu Focaccia und allen Getreidesorten dazwischen – Shalhoub glaubt, dass das Teilen von Brot die Kraft hat, Menschen zusammenzubringen. Die Serie wird von Lionsgate Alternative Television produziert und stammt aus dem Blackfin-Label. Sie wird im Herbst auf den CNN-Plattformen Premiere feiern.Unter der Regie der zweifachen Emmy-Preisträgerin Marina Zenovich ist dieser Film die autorisierte und dennoch ungefilterte Dokumentation über die Comedy-Legende Chevy Chase. Ob bei seinem Vorsprechen für «Saturday Night Live» oder in seinen Hauptrollen in zahlreichen Hollywood-Komödien – Chase hat immer ein enormes komödiantisches Talent bewiesen. Er ist aber auch ein komplexer und widersprüchlicher Mensch, voller außergewöhnlicher Begabungen und auffälliger Schwächen. Durch aufschlussreiche Interviews mit der Familie Chase, Freunden und Co-Stars führt Zenovich uns in Chases Innenwelt und enthüllt, was sich hinter der Fassade seines Superstar-Auftretens verbirgt. «I'm Chevy Chase and You're Not» wird 2026 von CNN Films und West Buttermilk in Zusammenarbeit mit Propagate Content und Five All in the Fifth Productions präsentiert.In den USA und weltweit wird eine Krankheit, die einst als Alterskrankheit galt, zunehmend zu einer Krankheit von Erwachsenen in der Blüte ihres Lebens. „Früh auftretender“ Krebs, also Krebserkrankungen bei Erwachsenen im Alter von 18 bis 49 Jahren, hat zwischen 1990 und 2019 weltweit um erschreckende 79 Prozent zugenommen. Unter der Regie der Emmy-, Peabody- und zweimaligen WGA-Award-Nominierten Janet Tobias begleitet der Film früh erkrankte Krebspatienten und die Ärzte, Wissenschaftler, Krankenschwestern und Sozialarbeiter, die sie in einem der weltweit führenden Krebszentren, dem Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK), betreuen. Mit ihrer charakteristischen Mischung aus Neugier und Empathie dokumentiert Tobias jeden Aspekt ihres Lebens – von Dating und Ehe über Arbeit und Finanzen bis hin zu Sexualität und Fruchtbarkeit, Freundschaft und Elternschaft. Zum ersten Mal in seiner Geschichte gewährt das MSK exklusiven Zugang zu seinen Ärzten, Wissenschaftlern und anderen Mitarbeitern, die sich bemühen, die Krankheit dieser Patienten zu verstehen und zu behandeln und dieser wachsenden Bevölkerungsgruppe spezialisierte Unterstützung zukommen zu lassen. «In the Prime of Life» (Arbeitstitel) wird von CNN Films präsentiert und ist eine Produktion des Global Health Reporting Center und HHMI Tangled Bank Studios. Die Premiere ist für 2026 geplant.Im August 2017, im Vorfeld der nationalen Wahlen, wurde Jacinda Ardern unerwartet Vorsitzende der oppositionellen Partei Neuseelands. Sie war gerade 37 Jahre alt geworden. «Prime Minister» wirft einen Blick hinter die Kulissen ihrer Regierung und ihres Privatlebens und begleitet Jacinda sieben Jahre lang, während sie an die Spitze der neuseeländischen Politik katapultiert wird, als zweite Staatschefin der Geschichte während ihrer Amtszeit ein Kind zur Welt bringt, plötzlich von ihrem Amt zurücktritt und sich weiterhin für den Kampf gegen Isolationismus, Angst und die Verfälschung der Wahrheit einsetzt. Intime Aufnahmen aus ihrem Privatleben, die von ihrem Ehemann gedreht wurden, und Audio-Interviews, die Jacinda während ihrer Amtszeit gegeben hat, gewähren uns einen einzigartigen Einblick. Zusammen mit ausführlichen Interviews aus dieser Zeit bilden sie das emotionale Rückgrat der Geschichte und geben den Zuschauern einen ungefilterten Einblick in ihre Jahre an der Macht. «Prime Minister» wurde von Michelle Walshe und Lindsay Utz inszeniert und von Madison Wells und Dark Doris in Zusammenarbeit mit Divergent Pictures produziert. Der Film wird am 13. Juni von Magnolia Pictures in die Kinos kommen und später in diesem Jahr auf HBO, CNN und Max Premiere feiern.Die amerikanische Version der langjährigen britischen Comedy-Show wird von Roy Wood Jr. zusammen mit den Teamkapitänen Amber Ruffin und Michael Ian Black moderiert. «Have I Got News For You» ist immer aktuell und zeitgemäß und bietet eine intelligente und provokante Sicht auf die Nachrichten der Woche, während das komische Trio eine wechselnde Auswahl an Gästen durch eine Reihe von Spielen und schlagfertigen Podiumsdiskussionen führt, in denen ihr Wissen über aktuelle Ereignisse auf die Probe gestellt wird. Die dritte Staffel wird von Hat Trick Productions für CNN Originals produziert und feiert am Samstag, dem 6. September, um 21 Uhr auf CNN Premiere.New Orleans ist eine Stadt wie keine andere. Jeden Tag lebt sie in ihren engen, historischen Straßen ihre Kultur lautstark aus. Von den Klängen des Live-Jazz über den Duft warmer Beignets bis hin zur ultimativen Party aller Partys – dem Mardi Gras – verbindet sich die Stadt durch Musik, Essen, Sport und Tradition mit ihrer Geschichte. Diese vierteilige Serie erzählt die turbulente Geschichte der Stadt von ihrer Gründung in den Sümpfen bis zur Gegenwart. Sie beleuchtet die Stadt anhand ihrer Prüfungen und Triumphe und zeigt, wie sie 20 Jahre nach Katrina lauter und widerstandsfähiger denn je ist. Zu Wort kommen bekannte Persönlichkeiten aus New Orleans wie Emeril Lagasse, Wendell Pierce, Malcolm Jenkins, Trombone Shorty und James Carville.Keine einzelne Sportart, Saison, kein Spiel oder Spieler kann angemessen wiedergeben, warum sportlicher Wettkampf auf höchstem Niveau so faszinierend ist. Aber als Ganzes betrachtet, wird diese sechsteilige Serie die Spannung des Sieges und die Qual der Niederlage über sechs Jahrzehnte hinweg aufzeigen, mit überlebensgroßen Athleten, intensiven Rivalitäten und atemberaubenden Überraschungen, die die Faszination des Sports für unsere Kultur verdeutlichen. «Decades of Sports» erscheint 2026 und ist eine Fortsetzung der gefeierten und für den Emmy-Award nominierten Partnerschaft der CNN Original Series mit Playtone und Herzog & Company unter der Leitung der ausführenden Produzenten Tom Hanks, Gary Goetzman und Mark Herzog.Anlässlich des 250. Geburtstags der Vereinigten Staaten erzählt die Doku-Serie die Geschichte des dramatischen Wandels von sechs ikonischen Orten in der bewegten Vergangenheit des Landes, an denen Titanen der Geschichte aufeinanderprallen, um die Landkarte neu zu gestalten und die Zukunft der Vereinigten Staaten zu sichern. Während eine junge Nation neues Territorium erobert und ihre Identität formt, beleuchtet diese Serie, wie Themen aus der Vergangenheit Amerikas in der Gegenwart nachhallen. «This Land is Your» Land wird 2026 von October Films produziert.