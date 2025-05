Constantin Schreiber hört bei der «Tagesschau» auf

TV-News

Der Sprecher verlässt die Nachrichtensendung auf eigenen Wunsch, um sich künftig anderen Aufgaben zu widmen.

Dieverliert ein langjähriges Gesicht: Constantin Schreiber, seit 2017 für ARD-aktuell tätig, verlässt die Nachrichtensendung auf eigenen Wunsch, wie die ARD bestätigte. Schreiber, der seit 2021 auch zum Sprecherteam der Hauptausgabe der «Tagesschau» gehörte, wird seine letzte Sendung am 25. Mai um 20:00 Uhr präsentieren.Über die Gründe für seinen Abschied sagt Constantin Schreiber: „Es war mir eine große Ehre, die «Tagesschau» präsentieren zu dürfen. Nach achteinhalb Jahren im ARD-aktuell Studio möchte ich künftig wieder inhaltlich journalistisch arbeiten. Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen für die großartige Zusammenarbeit und bei den Zuschauern für das Vertrauen in meine und unsere Arbeit.“„Constantin Schreiber hat die Chefredaktion von ARD-aktuell bereits vor mehreren Monaten darüber informiert, dass er sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen möchte und die «Tagesschau» daher verlassen wird“, erklärt Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell, und fügt an: „Wir bedauern seine Entscheidung sehr, respektieren aber seinen Wunsch nach Veränderung und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg. Er hat die «Tagesschau» mitgeprägt.“