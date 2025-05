CNN startet neues Streaming-Produkt

US-Fernsehen

Das bisherige Text-Angebot von CNN.com wird mit einem Premium-TV-Version ausgebaut.

CNN gab bekannt, dass es sein aktuelles Abonnementangebot mit der Einführung eines neuen Streaming-Produkts erweitern wird, das im Herbst 2025 zunächst in den Vereinigten Staaten starten soll. Das Streaming-Produkt bietet den Zuschauern eine einfache und zentrale Möglichkeit, den Journalismus und die Originalprogramme von CNN zu erleben. Abonnenten können aus einer Auswahl von Live-Kanälen, Catch-up-Funktionen und Video-on-Demand-Programmen auf allen Plattformen wählen: der CNN-App für Mobilgeräte, Connected-TV-Apps und CNN.com.„CNN ist seit seiner Gründung führend und innovativ im Bereich des videogestützten Journalismus, und die Erweiterung unseres Abonnementangebots um Streaming verkörpert diesen Pioniergeist“, sagte Alex MacCallum, Executive Vice President, Digital Products and Services. “Wir bieten den Zuschauern eine noch bequemere Möglichkeit, auf die vertrauenswürdige Berichterstattung und die Originalprogramme von CNN zuzugreifen – vereint in einer intuitiven, benutzerfreundlichen Erfahrung.“Dieses neue Produkt wird Teil des neuen Abonnementdienstes „All Access“ von CNN sein. Es baut auf dem bestehenden CNN-Abonnementprodukt auf, das im Oktober 2024 eingeführt wurde und Nutzern derzeit unbegrenzten Zugriff auf Artikel auf CNN.com und exklusive Inhalte für Abonnenten bietet. Das lineare Pay-TV-Angebot von CNN bleibt für Pay-TV-Abonnenten auf allen Plattformen verfügbar. Aktuelle CNN-Pay-TV-Abonnenten können sich ebenfalls ohne zusätzliche Kosten anmelden und auf das neue Streaming-Produkt zugreifen. CNN wird auch weiterhin auf der Streaming-Plattform Max von Warner Bros. Discovery vertreten sein.