Jauch überrascht an Pfingsten acht Kandidaten

TV-News

Am Pfingstmontag meldet sich auch Inka Bause mit den neuen Landwirten für «Bauer sucht Frau».

RTL hat für die Pfingstfeiertage wieder ein Überraschungs-Special vonangekündigt. Günther Jauch überrascht am 9. Juni um 20:15 Uhr acht Kandidaten, die in der Auswahlrunde um die Chance spielen, die Million zu erquizzen. Alle, die es auf den „heißen Stuhl“ schaffen, bekommen eine besondere Pfingst-Überraschung, die im Verlauf des Spiels eine große Hilfe sein kann.Anders als im Vorjahr läuft das Überraschungs-Special jedoch nur am Pfingstmontag. 2023 und 2024 füllte «WWM?» auch den Pfingstsonntag. Am 8. Juni überträgt RTL jedoch das Finale der UEFA Nations League. Nach der Sonderfolge verabschiedet sich «Wer wird Millionär?» in die Sommerpause.Am Feiertag wird traditionell auchdie neuen Bauern vorstellen. Inka Bause stellt zum 21. Mal neue Bauern und Bäuerinnen aus ganz Deutschland vor, die sich auf die Suche nach der großen Liebe einlassen wollen. Außerdem gibt es große Neuigkeiten bei Mutterkuhhalter Paul und seiner Anna.